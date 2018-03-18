خلل فني يُعطل حركة القطارات في البلاد

تشهد حركة المواصلات في شبكة القطارات في البلاد، اليوم الأحد، تشويشات وعدم انتظام بالعديد من المحطات الرئيسية في مناطق مختلفة، وذلك بسبب خلل فني طرأ اللية الماضية على النظام المحوسب المسؤول عن تنظيم وتكييف القطارات إلى الخطوط المختلفة. وهذا يعني أن تنظيم حركة القطارات يتم يدويا، مما يؤدي إلى تأخيرات في المواعيد المحددة.

وأشار موقع "واينت" إلى أنه تم اكتشاف العطل التقني مساء أمس، السبت، وأن المختصين يعملون على إصلاحه.

وشهدت العديد من المحطات الرئيسية لشبكة القطارات الإسرائيلية اكتظاظا لافتا، وقالت إنها توصي المواطنين بأن يبحثوا عن شبكات مواصلات عامة بديلة.

ولم تحدد شركة القطارات الوقت الذي قد تستغرقه لإصلاح العطل التقني. وأكدت شركة "سكك حديد إسرائيل" أن "الحادث المؤسفة قد نجم بسبب تعطل أحد أنظمة الكمبيوتر التي المسؤولة عن إدارة شبكة السكك الحديدية".

وقال المتحدث باسم الشركة: "إننا نطلب من الجمهور الصبر وفهم التأخيرات المتوقعة"، مضيفًا: "نحن لا نتحدث عن خلل في نظام الأمان، إنه ليس حادثًا أو هجومًا إلكترونيًا، وأثره على حركة القطارات هو في الأساس إداري".