الاحتلال: ارتفاع مقلق في الإنذارات من عمليات بالضفة

قالت أجهزة الاحتلال الأمنية أن هناك "ارتفاعا مقلقا" في الإنذارات من تنفيذ عمليات خطيرة ضد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" فإن الإنذارات تتصل بعملية يتم توجيهها من قبل الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركة حماس، التي تحاول "تنفيذ وتوجيه عمليات من قطاع غزة عن طريق توجيه ناشطين في الضفة الغربية".

وأضاف التقرير أن الحديث عن عمليات إطلاق نار وربما عمليات اختطاف.

وتابع أن الارتفاع الملموس في الإنذارات لا يشمل العمليات الفردية التي ينفذها أفراد بمبادرتهم الذاتية، وبدون أي توجيه من أي تنظيم فلسطيني. وهي تحصل في الغالب بدون أي تحذيرات مسبقة.

وأشار التقرير إلى أن الإنذارات الأخيرة تتصل بعمليات تلجأ فيها المجموعات إلى استخدام السلاح والعبوات الناسفة لتنفيذ عمليات أكثر على محاور الحركة الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة ضد المستوطنين أو جنود الاحتلال.

في المقابل، تشير تقديرات أجهزة الاحتلال الأمنية إلى أنه بالرغم من الأزمة مع السلطة الفلسطينية، وما أسمته "التحريض المتصاعد" في الشارع الفلسطيني، فإن سياسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأنصاره لم تتغير، ولا تزال تعارض المواجهات العنيفة بواسطة السلاح.

كما أشار التقرير إلى أن التنسيق الأمني لا يزال قائما على الأرض، وأن الأجهزة الاستخبارية الفلسطينية لا تزال تعمل ضد التنظيمات التي وصفها بـ"الإرهابية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش قولها إن الجيش لا يعاين في هذه المرحلة تغييرا حادا في وسط الفلسطينيين بما يدفعهم للخروج إلى الشوارع والمشاركة في مواجهات على نقاط التماس المختلفة في الضفة الغربية.

وبحسب الجيش فإن التغيير هو في عدد المرات التي تقع فيها مواجهات وعدد المشاركين فيها، ولكن لا يمكن الحديث بعد عن تغيير جوهري في صورة الوضع.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن تقديرات جيش الاحتلال لا تزال "معتدلة" أكثر مما يبدو حتى اليوم في الإعلام الفلسطيني.

وأضافت أن الجيش يستعد لسيناريوهات متطرفة على حدود قطاع غزة، مع اقتراب ما يسمى "الفصح اليهودي"، الأسبوع القادم، والتي يتزامن مع يوم الأرض.

ويجري جيش الاحتلال تدريبات لإعداد الضباط والجنود لمواجهة مسيرات يشارك فيها آلاف الفلسطينيين باتجاه السياج الحدودي لقطاع غزة.