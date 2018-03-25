إسرائيل تحذر من السفر إلى تركيا وسيناء والمغرب وتايلاند

قبيل بدء عطلة عيد الفصح اليهودي، التي تسجل سنويًا أعدادًا كبيرة من الإسرائيليين الذين يقضون هذه العطلة خارج البلاد، عمم مركز "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي" قائمته السنوية للدول التي يحذر من السفر إليها، وأبرزها تركيا وشبه جزيرة سيناء والمغرب وتايلاند.

واعتبر المركز أن تنظيم "داعش" تحول إلى الإرهاب العالمي، وبات احتمال استهدافه أهدافًا إسرائيلية أعلى، ولذلك حذر من السفر إلى مناطق ادعى أن التنظيم ينشط فيها بشكل كبير، ومنها تركيا وسيناء والمغرب وتايلاند وجزر الفلبين وتونس وغيرها، دون أن يمنع السفر نهائيًا، واعتبر تركيا وسيناء من المناطق التي يواجه فيها الإسرائيليون التهديد الأكبر.

وقال المركز إن التحذيرات جاءت بناء على معلومات محددة وموثوقة، والتي تظهر وجود تهديد جدي وخطير، وقال إنه من بين 194 دولة، هناك 28 تحذير سفر لدول معينة، و10 تحذيرات سفر لمناطق معينة من دول مختلفة.

وتفرض إسرائيل حظر سفر مطلق إلى لبنان وسورية والعراق واليمن والسعودية وإيران، وتعتبر من يسافر إلى هذه الدول مخالفًا للقانون.

ويرى مراقبون أن التهديد ليس الخطورة التي تصورها إسرائيل، ويعتبرون مثل هذه التحذيرات محاولة لتقليل عدد السياح في الخارج لتنشيط السياحة الداخلية وزيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع بدلًا من إنفاق الأموال في الخارج.

في حين يرى آخرون أن هناك احتمالًا لتدخل جهات أخرى في مثل هذه القرارات، في محاولة للدفع بأماكن سياحية معينة على حساب أماكن أخرى، سواء لاعتبارات اقتصادية أو تجارية أو سياسية.

وتعتبر تركيا وتايلاند وشبه جزيرة سيناء من أكثر الأماكن التي يزورها السياح الإسرائيليون، بحسب معطيات وزارة السياحة.