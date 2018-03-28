الاحتلال يفرض الإغلاق التام على أراضي 67 المحتلة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض الحصار التام على الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق معابر قطاع غزة بدءا من ساعات منتصف ليل الخميس – الجمعة.

وجاء أن فرض الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 يأتي بموجب "تقييم أمني للأوضاع"، وبمصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

كما جاء أن الإغلاق التام سيظل قائما حتى ساعات منتصف ليل السبت - الأحد الموافق السابع من نيسان/أبريل، وبما يتناسب مع تقييم الأوضاع.

وادعى الاحتلال أنه خلال هذه المدة سيسمح للحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بالخروج، وبمصادقة من يسمى منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.