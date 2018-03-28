  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو يدفع بالمصادقة على قانون منع الآذان

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 12:40

نتنياهو يدفع بالمصادقة على قانون منع الآذان
بنيامين نتنياهو (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليمات بالدفع بقانون منع الآذان مجددًا للمصادقة عليه خلال الدورة القادمة للكنسيت، بعد أن تجاهله الائتلاف لنحو سنة بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

وأشارت التحليلات على أن مشروع القانون سيؤدي إلى خلاف جديد داخل الائتلاف الحكومي، بسبب معارضة أحزاب المتدينين (الحريديم) للقانون، الذين أعلنوا بشكل واضح أنهم لن يصادقوا على القانون.

وصباح اليوم الأربعاء، أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو أصدر تعليماته لرئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، بالدفع بمشروع القانون الذي قدمه كل من عضو الكنيست موطي يوغيف من "البيت اليهودي" وروبرت إيلطوف من "يسرائيل بيتينو".

وجاءت تعليمات نتنياهو بالدفع نحو المصادقة على القانون رغم وجود قانونين خلافيين على طاولة الائتلاف للدورة القادمة للكنيست، هما قانون التجنيد وقانون القومية، إذ شكل كل منهما قضية خلافية شائكة بين مركبات الائتلاف المختلفة في السابق.

وينص مشروع القانون على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، في حين كان الصيغة الأولى له هي منع استعمال مكبرات الصوت كليًا.

وجاء في اقتراح القانون أن "مئات آلاف المواطنين، في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر".

ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا الصوت يفوق المسموح بحسب البند 2 من قانون الضجيج، وكذلك البنود 5 و6 و7 من القانون. علما أن عقوبة مخالفات تصل إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#قانون منع الأذان
#نتنياهو
#الحريديم
#ازمة ائتلاف

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يحقق مع نفسه: إطلاق النار توقف قبل استشهاد أبو ثريا
الاحتلال يحقق مع نفسه: إطلاق النار توقف قبل استشهاد أبو ثريا

2018-03-28

حدود غزة مرة أخرى: أعلام فلسطينية مفخخة؟
حدود غزة مرة أخرى: أعلام فلسطينية مفخخة؟

2018-03-28

الاحتلال يفرض الإغلاق التام على أراضي 67 المحتلة
الاحتلال يفرض الإغلاق التام على أراضي 67 المحتلة

2018-03-28

الأكثر قراءة

إنّهم يغنّون في جنازة!

إنّهم يغنّون في جنازة!

2018-03-27
نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

2018-03-27
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين "تسللوا" من غزة

2018-03-27
رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

2018-03-27
خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

2018-03-27