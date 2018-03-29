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اعتقال فلسطينيين تجاوزا السياج الحدودي لقطاع غزة

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 07:24

اعتقال فلسطينيين تجاوزا السياج الحدودي لقطاع غزة
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات الليل الفائت، فلسطينيين اثنين عبرا السياج الحدودي لقطاع غزة، في حادثة هي الرابعة من نوعها خلال الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الفلسطينيين قد اعتقلا فور عبورهما السياج الحدودي، وتم تسليهمها لأجهزة الأمن لتتولى التحقيق معهما.

وأضاف أنه عثر بحوزتهما على قطاعتين وسطين.

وكانت قد وقعت حادثتان قرب السياج الحدودي يوم أمس، الأربعاء، حيث اعتقل فلسطيني عبر الحدود شمال القطاع في منطقة "زيكيم"، حيث اعتقلته قوات الاحتلال قرب السياج الحدودي.

وفي الحادث الثاني اقترب فلسطينيان من معبر قديم، وأضرما النار في المكان.

وكان الجيش قد اعتقل، ثلاثة فلسطينيين، يوم أمس الأول الثلاثاء، وذلك بعد ان تجاوزوا السياج الحدودي وساروا مسافة 20 كيلومترا ووصلوا إلى القاعدة العسكرية "تسيئيليم".

ملف خاص | يوم الأرض

#قطاع غزة

من عرب 48

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