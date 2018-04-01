  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسرائيل تشتكي مجلس الأمن وتحرض على غزة

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 10:58

إسرائيل تشتكي مجلس الأمن وتحرض على غزة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

سعيا من إسرائيل لتبرير العدوان الدموي لجيشها على المدنيين الفلسطينيين خلال مسيرة العودة الكبرى، يوم الجمعة، واستشهاد 16 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 فلسطيني بنيران جنود الاحتلال، وفي محاولة لاحتواء الدعم والتضامن الدولي مع غزة، قدم المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون، بمذكرة احتجاج لمجلس الأمن على خلفية عقد المجلس للجلسة الطارئة أمس السبت حول أحداث مسيرة العودة وما رافقها من إقدام الجيش على قتل فلسطينيين العزل.

وزعم دانون في مذكرته إن عقد الجلسة بالتزامن مع "الفصح العبري" كان خطئا، حيث لم يتمكن الوفد الإسرائيلي من الاشتراك في الجلسة التي بادرت إليها الكويت، فيما حضر الوفد الفلسطيني وألقى كلمته.

واحتج المندوب على "تسرع مجلس الأمن بعقد الجلسة على الرغم من غياب الطرف المشتكى عليه".

واتهم دانون الكويت بأنها بادرت بالمطالبة بعقد اجتماع، في وقت كانت فيه إسرائيل تحتفل بـ"الفصح"، ورفض المجلس طلب تأجيل الاجتماع ليوم واحد حتى انتهاء العيد.

ليبرمان يهدد بتصعيد حدة القمع ويرفض التحقيق بالمجزرة
ليبرمان يهدد الغزيين ويقول إنه "في المرة القادمة سنرد بشكل أكثر حدة، وسنستخدم كل ما هو متاح لنا".
 

كما زعم المندوب الإسرائيلي أن الفلسطينيين استغلوا عقد الجلسة على وجه السرعة من أجل "بثّ الأكاذيب على منصة الأمم المتحدة، بينما كان الشعب اليهودي يحتفل بالفصح".

وأضاف أن "هذا الاستغلال للعيد لا يمنع إسرائيل من عرض الحقيقة بشأن المظاهرات العنيفة لحركة حماس والتي كان هدفها الاستفزاز وإشعال الأوضاع في المنطقة"، على حد زعمه.

وكان قد هاجم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، الليلة الماضية، مجلس الأمن الدولي، في أعقاب الجلسة الخاصة بشأن الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي، في حين هدد المتحدث باسم جيش الاحتلال بتوسيع الرد الإسرائيلي بحيث لا يكون مقتصرا على منطقة السياج الحدودي.

وطالب دانون الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن تدين حركة حماس التي نظمت المسيرة. وزعم أنه "تبين أن مسيرة السلام كانت مظاهرة إرهابية عنيفة منظمة وممولة من قبل حماس، كان هدفها تصعيد العنف والاستفزاز".

نتنياهو يشيد بمرتكبي المجزرة في غزة وليبرمان يرفض التحقيق
أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، السبت، بجنود الاحتلال الذين نفذوا، أمس، الجمعة، مجزرة بحق متظاهرين فلسطينيين سلميين على حدود قطاع غزة، في إطار "مسيرات العودة الكبرى"، سقط على إثرها 16 شهيدًا و1400 جريح على الأقل.
 

كما زعم أنه "تم استغلال الأطفال لإرسالهم إلى الحدود وتعريض حياتهم للخطر".

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الجمعة من أجل بحث التداعيات في غزة. لكن الجلسة انتهت دون أن يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على بيان مشترك، أو إدانة مجزة الاحتلال بحق المدنيين بغزة، بسبب التدخل الأمريكي.

من جهةٍ أخرى، يتوقع أن يعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، والذي أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1500 جراء قمع جيش الاحتلال مظاهرات يوم الأرض الجمعة الماضي.

 

مواد الملف
كل يوم في النقب

كل يوم في النقب "يوم أرض"

الجامعة العربية تناقش العدوان الدموي لإسرائيل على غزة

الجامعة العربية تناقش العدوان الدموي لإسرائيل على غزة

بشير: تبقى الأرض مكمن الصراع مع الدولة اليهودية

بشير: تبقى الأرض مكمن الصراع مع الدولة اليهودية

أسرى الجلبوع يحيون الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض

أسرى الجلبوع يحيون الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض

المئات يشاركون بمسيرة يوم الأرض في الروحة

المئات يشاركون بمسيرة يوم الأرض في الروحة

بتسيلم: إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون

بتسيلم: إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة بطلب من الكويت

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة بطلب من الكويت

اللاجئون الفلسطينيون بلبنان يحيون ذكرى يوم الأرض

اللاجئون الفلسطينيون بلبنان يحيون ذكرى يوم الأرض

الإسلامية تدعو لدعم خيار الشعب الفلسطيني بمقاومته الشعبية

الإسلامية تدعو لدعم خيار الشعب الفلسطيني بمقاومته الشعبية

تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

التجمع يدعو لنصرة غزة بتحويل مسيرة الروحة ليوم غضب

التجمع يدعو لنصرة غزة بتحويل مسيرة الروحة ليوم غضب

الشيخ صبري لـ

الشيخ صبري لـ"عرب48": سنصلي بالأقصى رغم أنف الاحتلال

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

يوم الأرض ... الواقع والتحديات

يوم الأرض ... الواقع والتحديات

يوم الأرض والعودة

يوم الأرض والعودة

مسيرة العودة الفلسطينية بين السلاح والمقاومة الشعبية المدنية

مسيرة العودة الفلسطينية بين السلاح والمقاومة الشعبية المدنية

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

عوائل شهداء يوم الأرض: شعبنا بخير والشهداء يستحقون أكثر

عوائل شهداء يوم الأرض: شعبنا بخير والشهداء يستحقون أكثر

أم الفحم: دعوة الطلاب وأهاليهم للمشاركة في مسيرة الروحة

أم الفحم: دعوة الطلاب وأهاليهم للمشاركة في مسيرة الروحة

فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

شهادات يوم الأرض:

شهادات يوم الأرض: "جمعونا بالسيارة ورموا علينا قنابل غاز"

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

"المتابعة" تدعو للمشاركة في نشاطات يوم الأرض الخالد

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

يوم الأرض: سيرة الحدث

يوم الأرض: سيرة الحدث


#مجلس الأمن
#دانون
#قطاع غزة
#شهداء
#مسيرة العودة
#الاحتلال

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجيش ينشر "القبة الحديدية" ويستأنف أعمال الجدار بغزة
الجيش ينشر "القبة الحديدية" ويستأنف أعمال الجدار بغزة

2018-04-01

ليبرمان يهدد بتصعيد حدة القمع ويرفض التحقيق بالمجزرة
ليبرمان يهدد بتصعيد حدة القمع ويرفض التحقيق بالمجزرة

2018-04-01

نتنياهو يشيد بمرتكبي المجزرة في غزة وليبرمان يرفض التحقيق
نتنياهو يشيد بمرتكبي المجزرة في غزة وليبرمان يرفض التحقيق

2018-03-31

الأكثر قراءة

فيديو يوثق إطلاق الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين من الخلف بغزة

فيديو يوثق إطلاق الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين من الخلف بغزة

2018-03-31
الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

2018-03-31
حيفا تتظاهر نصرة لغزة

حيفا تتظاهر نصرة لغزة

2018-03-31
عبلين: مصرع أحمد قط متأثرا بجروحه الخطيرة

عبلين: مصرع أحمد قط متأثرا بجروحه الخطيرة

2018-03-31
سقوط طائرة تجسس إسرائيلية جنوبي لبنان

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية جنوبي لبنان

2018-03-31