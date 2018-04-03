استطلاع لصالح نتنياهو في ظل "أزمة" طالبي اللجوء

أظهر استطلاع رأي أعدته القناة الإسرائيلية العاشرة في أعقاب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلغاء اتفاق طالبي اللجوء، ونشرت نتائجه مساء اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا في شعبية حزب الليكود الحاكم، بقيادة نتنياهو، ليحصل على 32 مقعدًا في الكنيست في انتخابات برلمانية تحصل اليوم.

وبحسب الاستطلاع تحصل كتلة "يش عتيد" بقيادة يائير لبيد، في انتخابات تجري اليوم، على 21 مقعدا، وتليه القائمة المشتركة بكتلة تصل لــ 13 عضوًا، بينما يحصل "المعسكر الصهيوني"، برئاسة آفي غباي، على 12 مقعدا ويحل في المكان الثالث.

وتحصل كتلة "البيت اليهودي"، بقيادة وزير التعليم، نفتال بينيت على 10 مقاعد، وتحصل كتلة "كولانو" برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون على 7 مقاعد، تليه "ميرتس" بعد تعيين رئيسة الحزب الجديد، تامار زندبرغ، بـ7 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع يحصل "يسرائيل بيتينو"، برئاسة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، على 5 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" برئاسة يعكوف ليتسمان، يحصل على 5 مقاعد. فيما تصارع قائمة جديدة برئاسة عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكيسيس، وحزب "شاس" لاجتياز نسبة الحسم وتحصلان على 4 مقاعد.

وسئل المستطلعة آراءهم عن الاتفاق حول طالبي اللجوء الذي عقده نتنياهو مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأدائه في القضية، ووجه لهم السؤال: هل تؤيد المخطط الذي قدمه رئيس الوزراء بشأن طالبي اللجوء؟ أجاب 47% من المستطلعين إنهم ضده، بينما قال 34% إنهم يؤيدونه، فيما أجاب 19% أنهم لا يعرفون.

كما سئل المشاركون: بعد إعلان رئيس الوزراء عن تعليق الاتفاق، ما رأيك في سلوكه بالقضية؟ واعتبر 33% أن سلوكه كان سيئًا للغاية، ورأى 23٪ أنه ليس جيدًا، وأجاب 23% أن سلوك نتنياهو معقول، وقال 10% فقط إن سلوكه كان جيدا جدا، وقال 11% إنهم لا يعرفون.