  2. إسرائيليات
  3. أخبار

محامية عهد التميمي: تحقيق وصل حد التحرش الجنسي

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 15:22

محامية عهد التميمي: تحقيق وصل حد التحرش الجنسي
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

احتجت محامية الفتاة عهد التميمي، غابي لاسكي، يوم أمس الإثنين، على عدم إجراء أي تحقيق مع أحد المحققين الذين حققوا مع التميمي، رغم شكاوى متكررة قدمت من قبلها بشأن ما وصفته بأنه "خرق فظ للقانون" وصل حد التحرش الجنسي.

وكانت المحامية لاسكي قد توجهت مرتين إلى المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، ولكن لم يتم فتح أي تحقيق لدى الجهات المخولة ضد من عرض نفسه على أنه محقق في شعبة الاستخبارات التابعة لجيش الاحتلال.

وكتبت المحامية في الشكوى المقدمة إلى المستشار القضائي للحكومة أن أحد المحققين تصرف أمامها بشكل لا يناسب التحقيق مع قاصرات.

وأشارت إلى أن أقوال المحقق "ع" بشأن المظهر الخارجي للتميمي تقترب من حد التحرش الجنسي خلال التحقيق.
كما أشارت المحامية الى حركات يمكن وصفها بالشائنة قام بها المحقق نفسه لدى اقترابه من التميمي، بشكل يمكن أن تصل إلى حد التحرش الجنسي.

وأضافت أن المحقق "ع" هدد التميمي باستدعاء أقاربها للتحقيق معهم في حال واصلت التزام الصمت خلال التحقيق معها.

وقالت أيضا إنه بالرغم من جيلها الصغير، الذي لا يتجاوز 17 عاما، فقد حقق معها محققان في نفس الوقت، بدون تواجد أي امرأة في غرفة التحقيق، ودون أن يكون أي منهما محققا خاصا بالقاصرين.

وكانت الشكوى الأولى بهذا الشأن قد قدمت من قبل المستشار القضائي للحكومة إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، ولكن الأخيرة ادعت أن ذلك ليس من صلاحياتها باعتبار أن المحقق ليس شرطيا.

وفي الشكوى الثانية، في كانون الثاني/يناير الأخيرة بهدف أن يتم التحقيق بشأنها من قبل الجهات المخولة، ولكن ذلك لم يحصل.

وعقبت المحامية لاسكي على ذلك بالقول إن "ذلك يثبت أن جهاز إنفاذ القانون يمس بحقوق القاصرين الفلسطينيين".

ملف خاص | يوم الأرض

#عهد التميمي
#غابي لاسكي
#تحرش جنسي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو يعلن إلغاء اتفاق طالبي اللجوء مع الأمم المتحدة
نتنياهو يعلن إلغاء اتفاق طالبي اللجوء مع الأمم المتحدة

2018-04-03

مسيرة العودة: الاحتلال يوسع حيز إطلاق النار ويقيم العراقيل
مسيرة العودة: الاحتلال يوسع حيز إطلاق النار ويقيم العراقيل

2018-04-03

رواندا تفند مزاعم نتنياهو بشأن اتفاق اللاجئين الأفارقة
رواندا تفند مزاعم نتنياهو بشأن اتفاق اللاجئين الأفارقة

2018-04-03

الأكثر قراءة

قناص إسرائيلي استهدف الفتى أبو سبلة بالرأس

قناص إسرائيلي استهدف الفتى أبو سبلة بالرأس

2018-04-02
بن سلمان يعترف بحق اليهود بـ

بن سلمان يعترف بحق اليهود بـ"أرضهم" ومصالح مع إسرائيل

2018-04-02
سيرة باراك: كشف بعض أسرار كوماندوز النخبة الإسرائيلي

سيرة باراك: كشف بعض أسرار كوماندوز النخبة الإسرائيلي

2018-04-02
إدارة مستشفى رمبام تحظر على الموظفين الحديث بالعربية

إدارة مستشفى رمبام تحظر على الموظفين الحديث بالعربية

2018-04-02
خطة نتنياهو لطالبي اللجوء تربك الليكود وألمانيا وإيطاليا تنفيان

خطة نتنياهو لطالبي اللجوء تربك الليكود وألمانيا وإيطاليا تنفيان

2018-04-02