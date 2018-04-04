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أوغندا تنفي الاتفاق مع إسرائيل بشأن اللاجئين

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 14:55

أوغندا تنفي الاتفاق مع إسرائيل بشأن اللاجئين
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قال وزير خارجية أوغندا، يوم أمس الثلاثاء، إنه لا يوجد أي اتفاق أو تفاهمات بين بلاده وبين إسرائيل، سواء على المستوى الرسمي أم غير الرسمي، بشأن خطة طرد طالبي اللجوء الأفارقة من إسرائيل إلى دولة ثالثة.

وبحسب الوزير هنري أوكيلو فإنه لا يوجد اتفاق يسمح لإسرائيل بـ"إلقاء لاجئيها هنا"، مضيفا أنه في حال طرد طالبي اللجوء من إسرائيل ووصولهم إلى أوغندا فإن بلاده ستصر على أن تقوم شركات الطيران بإعادتهم إلى المكان الذي جاؤوا منه.

يشار إلى أن وزير خارجية رواندا، أوليفيا ندونغيرها، قد صرح، يوم أمس، أنه لم يتم التوقيع على اتفاق مع إسرائيل مطلقا. وأضاف "لدينا سياسة منفتحة بشأن اللاجئين، ولكن شرطنا هو أن يأتي المهاجرون إلى رواندا بدون إكراه".

تجدر الإشارة أيضا إلى أنه عندما عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، الخطة التي يفترض أن تستبدل طرد طالبي اللجوء، قال إن "الدولة الثالثة" تراجعت عن الاتفاق بسبب عدم صمودها في وجه الضغوطات. وأشار نتنياهو، يوم أمس، بشكل صريح إلى أن رواندا هي الدولة الثالثة، وأنها لم تصمد بوجه الضغوطات الأوروبية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفي فيها دول وجود اتفاق مع إسرائيل، حيث صرح وزير خارجية أوغندا، في مطلع العام الجاري، أنه لا يوجد أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إرسال اللاجئين من إسرائيل إليها. وقال وزير خارجية رواندا، مطلع العام الجاري، إنه جرت مفاوضات مع إسرائيل، ولكنها "لم تنضج" لدرجة التوصل إلى اتفاق.

ملف خاص | يوم الأرض

#هنري أوكيلو
#أوغندا
#رواندا
#بنيامين نتنياهو

من عرب 48

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