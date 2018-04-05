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رئيس الهندوراس يشعل شعلة في "يوم الاستقلال" الإسرائيلي

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 11:16

رئيس الهندوراس يشعل شعلة في "يوم الاستقلال" الإسرائيلي
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

يشارك الرئيس الهندوراسي، خوان أورلاندو هيرنانديز، في مراسم إيقاد شعلة ما يسمى بـ"يوم الاستقلال" الإسرائيلي، في أيار/ مايو المقبل، حيث يرافق الوفد التابع لمركز المساعدة والتعاون الدولي التابع لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت الوزارة، صباح اليوم الخميس.

وأكد هيرنانديز حضوره مراسم احتفال "يوم الاستقلال" الـ70 لإسرائيل، تحت مشعل مركز المساعدة والتعاون الدولي التابع لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هيرنانديز بدأ مسيرته الدبلوماسية في إكمال دورة في القيادة الاجتماعية نظمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية في عام 1992، وتخرج من دورة تدريبية تعاونية تابعة لمؤسسات وزارة الخارجية الهندوراس ونظيرتها الإسرائيلية.

وقالت وزارة الثقافة الإسرائيلية إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك خلالها رئيس دولة أجنبية ويكون من بين حاملي الشعلة.

وعبرت الوزيرة ميري ريغيف عن "سعادتها وفخرها في مشاركة هيرنانديز، خريج دورة دبلوماسية للخارجية الإسرائيلية في الاحتفالات".

يشار إلى أن معارضين في الهندوراس، يشككون في فوز هيرنانديز في الانتخابات الرئاسية في بلادهم، والتي أجريت في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويتهمون الحكومة بتزوير الانتخابات ويصرون على أن زعيم المعارضة سلفادور نصر الله فاز فعلًا في الانتخابات.

هذا اندلعت مواجهات بين المعرضة وقوات الشرطة في هيندوراس في أعقب الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز هيرنانديز، وسط اتهامات بتزوير الانتخابات، حيث أكدت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني مقتل نحو 30 شخصًا في الاشتباكات اندلعت بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#خوان أورلاندو هيرنانديز
#الهندوراس
#يوم الاستقلال

من عرب 48

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