نتنياهو يحضر احتفالات "الاستقلال" ورئيس الشاباك السابق يدعو للمقاطعة

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حضور مراسم إيقاد شعلة في "يوم الاستقلال" الإسرائيلي المقبل، ويأتي هذا القرار على خلفية الكشف في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن نتنياهو شارك، بل وخطب، في إيقاد الشعلة خلال احتفالات "يوم الاستقلال" إسرائيل الـ50. وذلك في ظل تهديدات رئيس الكنيست بمقاطعة الاحتفالات في حال توجيه دعوة لنتنياهو وسُمح له بإلقاء خطاب.

هذا ودعا الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، كارمي غيلون، إلى مقاطعة مراسم الاحتفالات احتجاجا على مشاركة نتنياهو.

وكان رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، قد هدد بمقاطعة مراسم إيقاد شعلة في "يوم الاستقلال" الإسرائيلي المقبل، وذلك في حال توجيه دعوة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وسُمح لهم بإلقاء خطابات.

وتبادل إدلشتاين، ووزيرة الثقافة، ميري ريغيف على في سياق محاولات ريغيف لدمج خطاب نتنياهو خلال الاحتفالات، حيث هدد إدلشتاين أنه "يجب أن تعرفوا أنه إذا سيدعى رئيس الحكومة أو الرئيس لإلقاء كلمة في حفل، أنا والكنيست سنقاطع كامل الحدث"، وتابع رئيس الكنيست، "إذا لم يسمح لي بإلقاء كلمة، أمن الكنيست لن يشترك، والكنيست التي تشارك في تنظيم الحدث وسوف تسحب قدمها منه"، على حد تعبيره.