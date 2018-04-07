القدس عاصمة فلسطين..هجوم إلكتروني جديد يخترق مواقع إسرائيلية

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم السبت، إن عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية تعرضت لـ"هجوم وقرصنة" أدى إلى اختراق بعضها، وكتابة شعارات القدس عاصمة فلسطين.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن نحو 70 موقعا إلكترونيا إسرائيليا اخترق في "هجوم إلكتروني عنيف استمر لساعات".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قراصنة يطلقون على أنفسهم "th3falcon" اخترقوا أيضًا آلاف عناوين البريد الإلكتروني لإسرائيليين.

وأضافت: "كما حدث في الاختراقات السابقة، وضع المهاجمون صورا كتب عليها القدس عاصمة فلسطين، ويسمع في خلفية الصوت الله أكبر".

وكان قراصنة اخترقوا في 4 نيسان/إبريل الجاري عدة مواقع إلكترونية إسرائيلية بشكل متزامن، ونشر على صفحاتها الرئيسية صورًا التقطت خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة العودة السلمية الجمعة الماضية.

وتمكم الهاكر من مهاجمة وشل عدة مواقع مجالس محلية من بينها مواقع مدن "كفار سابا، هرتسليا، إيلات وعكا".

ونشر صورة من المواجهات التي دارت في قطاع غزة الجمعة الماضية مع عبارات "لن ننسى شهداءنا"، و"القدس عاصمة فلسطين".

وخلال الأسابيع الأخيرة، جرى اختراق آلاف المواقع وبريد الكتروني للاحتلال، في حملة هي الأكبر منذ سنوات.