نتنياهو رفض لقاء موغيريني

كشفت "شركة الأخبار" الإسرائيليّة (القناة الثانية سابقًا) اليوم، الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، رفض لقاء مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، خلال زيارته لأوروبا، الأسبوع الماضي.

وردًا على رفض نتنياهو إجراء اللقاء، قام الاتحاد الأوروبيّ بإلغاء زيارة لها للقدس المحتلة، الأسبوع المقبل، كان من المقرّر أن تلقي فيها كلمة أمام منتدى سياسي.

وموغريني، التي تتواجد حاليًا في العاصمة الأردنيّة، عمّان، وصف مسؤول إسرائيليّ مواقفها بأنها "معاديّة جدًا لإسرائيل".

وتأتي أزمة إلغاء اللقاءات بعد المواقف الحادّة للاتحاد الأوروبيّ من قرار الولايات المتحدة الأميركيّة نقل سفارتها إلى القدس المحتلّة في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأنهى نتنياهو، أمس، الخميس، زيارة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التقى خلالها قادة هذه الدول من أجل مناقشة الملف النووي الإيراني وتموضع إيران في سورية.