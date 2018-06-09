استطلاع القناة 10: نتنياهو 31 مقعدا؛ المشتركة 12 وانهيار "المعسكر الصهيوني"

نشرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أمس، الجمعة، استطلاعا للرأي حول نتائج الانتخابات البرلمانيّة الإسرائيليّة لو أُجريت في مثل هذه الأيّام.

ووفقًا لاستطلاع الرأي، فإن نتنياهو سيحصل على 31 مقعدًا (بارتفاع مقعد عن قوّته الحاليّة)، في حين حلّ ثانيًا حزب "يش عاتيد" بـ18 مقعدًا (بارتفاع 7 مقاعد عن قوّته الحاليّة)، أمّا المعسكر الصّهيوني، الذي كان قوّة ثانية في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت عام 2015، فإنه انهار من 24 مقعدًا في الكنيست الحاليّة إلى 13 لو أجريت الانتخابات اليوم.

القائمة المشتركة، برئاسة أيمن عودة، والتي تشهد حاليًا أزمة عميقة بسبب السطو على مقعد التجمّع الوطني الديمقراطي من قبل "العربيّة للتغيير"، انخفضت بمقعد واحد إلى 12 مقعدًا لو أجريت الانتخابات اليوم.

أمّا حزب "البيت اليهودي"، فهو إلى ارتفاع، وفقًا للاستطلاع، إذ سيحصل الحزب بقيادة نفتالي بينيت على 11 مقعدًا لو أجريت الانتخابات اليوم، مقارنةً بـ8 مقاعد في انتخابات 2015، والارتفاع، كذلك، سيجنيه حزب "ميرتس"، بعد التغييرات في قيادته، إذ إن الانتخابات لو أجريت اليوم سيحصل الحزب بموجبها على 7 مقاعد مقابل 5 في الكنيست الحالي.

وأعطى الاستطلاع عددًا متساويًا من المقاعد لأحزاب "كولانو" بقيادة وزير المالية، موشي كحلون، و"يسرائيل بيتينو" بقيادة وزير الأمن الإسرائيليّ، أفيغدور ليبرمان، و"يهدوت هتوراه" بقيادة نائب وزير الصحّة الإسرائيلي، ليتسمان، بـ6 مقاعد لكلّ منهما.

بينما حلّ أخيرًا حزبا "شاس" الديني و"أورلي ليفي" بـ5 مقاعد لكل منهما.