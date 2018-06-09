  2. إسرائيليات
  3. أخبار

استطلاع القناة 10: نتنياهو 31 مقعدا؛ المشتركة 12 وانهيار "المعسكر الصهيوني"

تاريخ النشر: 09/06/2018 - 12:15

استطلاع القناة 10: نتنياهو 31 مقعدا؛ المشتركة 12 وانهيار "المعسكر الصهيوني"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

نشرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أمس، الجمعة، استطلاعا للرأي حول نتائج الانتخابات البرلمانيّة الإسرائيليّة لو أُجريت في مثل هذه الأيّام.

ووفقًا لاستطلاع الرأي، فإن نتنياهو سيحصل على 31 مقعدًا (بارتفاع مقعد عن قوّته الحاليّة)، في حين حلّ ثانيًا حزب "يش عاتيد" بـ18 مقعدًا (بارتفاع 7 مقاعد عن قوّته الحاليّة)، أمّا المعسكر الصّهيوني، الذي كان قوّة ثانية في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت عام 2015، فإنه انهار من 24 مقعدًا في الكنيست الحاليّة إلى 13 لو أجريت الانتخابات اليوم.

القائمة المشتركة، برئاسة أيمن عودة، والتي تشهد حاليًا أزمة عميقة بسبب السطو على مقعد التجمّع الوطني الديمقراطي من قبل "العربيّة للتغيير"، انخفضت بمقعد واحد إلى 12 مقعدًا لو أجريت الانتخابات اليوم.

أمّا حزب "البيت اليهودي"، فهو إلى ارتفاع، وفقًا للاستطلاع، إذ سيحصل الحزب بقيادة نفتالي بينيت على 11 مقعدًا لو أجريت الانتخابات اليوم، مقارنةً بـ8 مقاعد في انتخابات 2015، والارتفاع، كذلك، سيجنيه حزب "ميرتس"، بعد التغييرات في قيادته، إذ إن الانتخابات لو أجريت اليوم سيحصل الحزب بموجبها على 7 مقاعد مقابل 5 في الكنيست الحالي.

وأعطى الاستطلاع عددًا متساويًا من المقاعد لأحزاب "كولانو" بقيادة وزير المالية، موشي كحلون، و"يسرائيل بيتينو" بقيادة وزير الأمن الإسرائيليّ، أفيغدور ليبرمان، و"يهدوت هتوراه" بقيادة نائب وزير الصحّة الإسرائيلي، ليتسمان، بـ6 مقاعد لكلّ منهما.

بينما حلّ أخيرًا حزبا "شاس" الديني و"أورلي ليفي" بـ5 مقاعد لكل منهما.


#القناة العاشرة
#استطلاع رأي
#كنيست
#نتنياهو
#المشتركة
#أيمن عودة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تجدد الحراق بـ"غلاف غزة" بفعل الطائرات الورقية
تجدد الحراق بـ"غلاف غزة" بفعل الطائرات الورقية

2018-06-09

نتنياهو رفض لقاء موغيريني
نتنياهو رفض لقاء موغيريني

2018-06-08

القاضي أهارون باراك: "دكتاتورية الأغلبية" تسيطر على إسرائيل
القاضي أهارون باراك: "دكتاتورية الأغلبية" تسيطر على إسرائيل

2018-06-08

الأكثر قراءة

"مليونية القدس" بغزّة: 4 شهداء بينهم طفل وأكثر من 600 مُصاب

2018-06-08
حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

2018-06-08
إشكالية صياغة كوشنر: أزمة سعودية - أردنية حول

إشكالية صياغة كوشنر: أزمة سعودية - أردنية حول "صفقة القرن"

2018-06-08

"غزة حتى العودة": تظاهرة فنية في حيفا

2018-06-08

"مليونية القدس": الاحتلال يحرق أجزاءً من مخيم العودة برفح

2018-06-08