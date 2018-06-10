تجدد الحرائق بـ"غلاف غزة" واعتقال 3 تخطوا السياج الأمني

تجددت بعد ظهر اليوم الأحد، الحرائق بمحيط البلدات الإسرائيلية، بـ"غلاف غزة"، فيما أعلنت قوات الأمن اعتقال 3 فلسطينيين تخطوا السياج الأمني مع القطاع.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، باندلاع حريق ضخم بالقرب من السكة الحديدة بين كيبوتس "نير عام" وبلدة سديروت بـ"غلاف غزة"، بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقت من غزة.

وبلغ عن اندلاع حريق كبير في "كرمي قطيف" قرب "لاخيش" وطلب من سكان المستوطنة مغادرة المنازل لامتداد النيران، لم يتضح سبب الحريق بعد.

كما اندلع حريق بسبب الطائرات الورقية في بلدة "كرمي قطيف" وطلب من سكان المستوطنة المغادرة، وعلى إثره تم أغلق شارع 358 أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.

وهرعت للمكان طواقم الإطفاء والجبهة الداخلية التي عملت على إخماد النيران ومنع انتشارها، علما أن السلطات الإسرائيلية زعمت أم الحرائق والنيران أتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمحاصيل والتي قدرت بالآلاف الدونمات، ومثلما من المساحات للأحراش والمحميات الطبيعية.

وفي سياق الأحداث بالجنوب، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين تسللا لداخل الأراضي المحتلة قرب "ناحل عوز" شرقي غزة، وثالث قرب "زكيم" شمالي بلدة بيت لاهيا.