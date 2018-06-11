مناورات مشتركة لسلاحي الجو الإسرائيلي واليوناني

أجرى سلاج الجو الإسرائيلي مناورات مشتركة مع سلاح الجو اليوناني في سماء اليونان، وذلك في إطار التمرين الجوي الكبير الذي انتهى يوم الخميس الماضي.

وشمل التمرين طيرانا للمدى البعيد وتمرينا في ظروف غير معروفة بمشاركة عشرات الطائرات. كما تم التدرب على التزويد الجوّي بالوقود والتعلّم المشترك بين الطواقم الجوية.

واشتركت بالمناورات 40 طائرة حربية إسرائيلية من عشرة أسراب، وطائرات تزويد للوقود وطائرات نقل، ومعها عشرات الطواقم الجوية.

وأجري التمرين بكامله في الجو، بدون هبوط، وشمل طلعتين جويتين خلال النهار، حيث تم التخطيط للتمرين كجزء من برنامج التدريبات لعام 2018 وأُعد لتحسين قدرات القوات وجهوزيتها، حسبما أفاد الجيش في بيانه لوسائل الإعلام.

وقد قال قائد السّرب 105 : "في إطار التدريب، عدنا من تمرين في اليونان. تمرين بعيد المدى. وقد كان السرب 105 جزءا من هذا التمرين. في التمرين الذي تم القيام به بعيدا عن البيت وفي أراض غير معروفة للقيام بمهمة محددة ودقيقة في ظروف مركبة جدا، كان الطيران ناجحا على أساس قدراتنا المسبقة، والتخطيط الدقيق والمفصل. قدرتنا على أخذ جميع وسائلنا والوصول بها بعيدًا للقيام بمهمّة والعودة بعد ذلك، هي قدرة قائمة ونحن جاهزون لإجرائها كلّما احتجنا لذلك".