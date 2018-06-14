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نتنياهو يحرض على عباس ويتهمه بأزمة غزة الإنسانية

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 13:25

نتنياهو يحرض على عباس ويتهمه بأزمة غزة الإنسانية
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

وظف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الحراك الشعبي في رام الله الرافض للعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 12 عاما، ليحرض على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، واتهمه بانه وراء تصعيد حدة الأزمة الإنسانية بالقطاع.

ويعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة أوضاعا معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عاما، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ أكثر من عام.

واستغل نتنياهو أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية، ليبرر ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من إجراءات، في الوقت الذي سعى للتملص من مسؤولية المؤسسة الإسرائيلية عن الحصار المتواصل على غزة وتداعياته الإنسانية، الصحية، الاجتماعية والاقتصادية على الفلسطينيين بغزة.

لا تسهيلات لغزة في جلسة "الكابينيت"
حال التباين بالمواقف والخلافات بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، دون اتخاذ أيّة قرارات جوهرية بمنح التسهيلات لقطاع غزة، والتي من شأنها أن تفضي إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عامًا.
 

موقف نتنياهو وتحريضه على عباس عبر عنه صباح اليوم الخميس، من خلال تغريدات على حسابه على "توتير"، حيث أوضح أنه بصدد بحث ملف قطاع غزة مع مبعوثي الرئيس الأميركي كوشنر وغرينبلات وفريدمان الأسبوع القادم، حيث سيزورون المنطقة.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: " نرحب بأي جهد سيحسن أوضاع سكان غزة، ويعمل على منع تعزيز قدرات حماس العسكرية، وسنطالب بعودة محتجزينا لديها سريعًا".

كما سعى لاتهام السلطة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية وتداعيات الحصار الإسرائيلي على غزة، قائلا: "بينما نعمل على تحسين الحياة اليومية لسكان غزة وعلى استعادة جنودنا ومواطنينا، علينا العمل على استغلال التغيرات الإيجابية التي تحدث في المنطقة من أجل دفع السلام الحقيقي والدائم إلى الأمام".

إلى جانب ذلك واصل استعمال لغة التهديد والوعيد، وحمل حركة حماس المسؤولية عن الأوضاع الصعبة التي تسود في القطاع، مضيفا: "سنواصل الدفاع عن نفسنا، وسنواصل البحث عن سبل لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

يذكر أن لاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مشددا على القطاع منذ 12 عاما، فيما يفرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ أكثر من عام إجراءات عقابية مشددة على القطاع ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في القطاع بسبب خصم نحو 50% من رواتب الموظفين إضافة إلى الكثير من القرارات العقابية الأخرى.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#نتنياهو
#عباس
#تحريض
#قطاع غزة
#حصار
#السلطة الفلسطينية

من عرب 48

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