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تمديد اعتقال تركية اعتقلت بمطار اللد بزعم "تهديد أمن إسرائيل"

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 09:20

تمديد اعتقال تركية اعتقلت بمطار اللد بزعم "تهديد أمن إسرائيل"
أرشيفية من المطار (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، أمس الخميس اعتقال المواطنة التركية الشابة أيبرو أوزكان (27 عاما) حتى 21 حزيران/ يونيو الجاري، بعد اعتقالها، الإثنين الماضي، في مطار بن غوريون (اللد سابقًا) وذلك بزعم "علاقتها بتنظيمات معادية لإسرائيل، وتعريض أمن إسرائيل للخطر".

أيبرو أوزكان (27 عاما)

والإثنين الماضي، أوقفت الشرطة الإسرائيلية أوزكان قبل عودتها إلى تركيا، في المطار. فيما نقل موقع "واينت" عن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، أن أجهزة الأمن تبحث في ملف أوزكان.

وأشار الموقع الإسرائيلي أن محكمة عسكرية مددت اعتقال الشابة التركية 7 أيام، حتى الثلاثاء 21 حزيران/ يونيو الجاري.

وأكدت الشقيقة الكبرى أوزكان أن أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت شقيقتها دون الاستناد إلى أدلة أو وثائق تبرر ذلك.

وكان محامي أوزكان، عمر خمياسة، قد أكد لوكالة "الأناضول" أن "موكلتي أحيلت الثلاثاء إلى محكمة عسكرية بمدينة بتاح تكفا بتهمة تهديد أمن إسرائيل، وارتباطها بمنظمات إرهابية".

وبيّن أن المحكمة مددت توقيف أوزكان 24 ساعة. وتم عرضها على محكمة عسكرية، أمس، الخميس. 

في حين أشارت "الأناضول" إلى أن السفارة التركية في تل أبيب تتابع وضع أوزكان عن كثب.

 

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#اعتقال مواطنة تركية
#مطار اللد

من عرب 48

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