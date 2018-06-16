حرائق بـ"غلاف غزة" والاحتلال يطلق النار على 3 شبان

أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية عصر اليوم السبت، عن خروج الحرائق اندلعت في التجمعات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة"، والتي سببتها الطائرات الورقية الحارقة عن السيطرة، بسبب درجات الحرارة العالية وتهدد سكان منطقة "كيسوفيم".

واشعلت الطائرات الورقية والبالونات الحارقة النيران في الأراضي بكيبوتسات ومستوطنات، "كرم أبو سالم"، "نيريم"، "العين الثالثة"، "كيسوفيم"، "بئيري"، "نير عام"، وسديروت.

وبسبب اندلاع حريق كبير في كيبوتس "نير عام" بفعل بالون حارق أطلق من شمال قطاع غزة، تم إخلاء عدد من مزارع الماشية بعد اقتراب النيران منها.

وفي سياق متصل، أطلق جيش الاحتلال نيران تحذيرية تجاه مجموعة شبان فلسطينيين اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة، وفق قوله. كما أطلق جنود الاحتلال النيران صوب 3 شبان حاولوا تخطي السياج الأمني، لكنهم انسحبوا دون أن يصابوا.

كما أطلقت طائرات استطلاع إسرائيلية صواريخ تحذيرية بالقرب من مجموعة من الشبان شرق مخيم البريج وشرق مدينة غزة.

وبعد ظهر اليوم، اندلع 3 حرائق في التجمعات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، حيث عملت طواقم الإطفاء والجبهة الداخلية لساعات على إخمادها ومنع انتشار ألسنة النيران، بيد أن النيران تجددت وأعلن عن خروج الحرائق عن السيطرة بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، اندلع حريقا بتخوم المجلس الإقليمي "أشكول" بالقرب من موقع عسكري وذلك بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة، حيث تعمل طواقم الإطفاء على منع انتشار الحريق للمناطق السكنية القريبة.

كما عملت فرق الإطفاء على إخماد حريقين اندلعا بمنطقة "كيسوفيم" إلى الشرق من جنوبي قطاع غزة.

يشار إلى أن الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة تتسبب، أمس الجمعة، بـ 11 حريقا.

وذكرت أنه يعتقد بأن طائرة ورقية أو بالونا حارقا أطلقها شبان من غزة وراء اندلاع الحرائق.

وفي سياق التطورات الميدانية، أفادت وسائل إعلام أن ثلاثة فلسطينيين تخطوا السياج الأمني شرق القطاع، زاعمة محاولتهم إلحاق الأضرار بمعدات هندسية قبل أن يطلق جيش الاحتلال النيران باتجاههم ويعودوا للقطاع.