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هبوط اضطراري لـ"أف 35" يؤخر تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 09:36

هبوط اضطراري لـ"أف 35" يؤخر تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي
من الأرشيف
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

هبطت ثلاث طائرات شبح جديدة من طراز "أف 35" هبوطا اضطراريا، يوم أمس الثلاثاء، كانت في طريقها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وتبين أن هبوط الطائرات الاضطراري نجم عن خلل، ما يعني أن تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي سيتأخر.

وجاء أن الطائرات أقلعت من مصنع "لوكهيد مارتين" في تكساس، إلا أن أحد الطيارين اضطر للهبوط في مطار قريب بسبب شارة ضوئية حذرت من خلل في الطائرة. وهبط الطياران الآخران بطائرتيهما في المطار نفسه.

يشار إلى أن الطائرات الثلاث كان يقودها طيارون من سلاح الجو الأميركي، وكان من المفترض أن تهبط في القاعدة العسكرية "نباطيم" جنوبي البلاد، ولكن وصولها سيتأخر إلى حين إصلاح الخلل من قبل طواقم الشركة المنتجة الذين توجهوا إلى المطار لفحص الطائرة.

يذكر أن إسرائيل تسلمت حتى اليوم 9 طائرات "أف 35" من بين 50 طائرة. وفي الشهر الماضي أعلن الجنرال عميكام نوركين أن الطائرة نفذت أول مهمة عملانية لها بعد سنة من وصولها إلى البلاد.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أف 35
#لوكهيد مارتين
#سلاح الجو الإسرائيلي
#عميكام نوركين
#قاعدة نباطيم العسكرية

من عرب 48

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