هرتسوغ مديرا جديدا للوكالة اليهودية: علينا استقدام يهود العالم

أنتخب رئيس حزب العمل الأسبق وعضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، مديرا عاما للوكالة اليهودية، وذلك على الرغم من معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي دعم وزير الطاقة يوفال شطايتنس للمنصب.

وتبنى مجلس الأمناء للوكالة توصيات لجنة التعينات بانتخاب زعيم المعارضة هرتسوغ لمنصب رئيس الوكالة اليهودية الذي سيشغل المنصب لولاية تمتد على 4 سنوات، حيث سيباشر هرتسوغ منصبه في مطلع آب/أغسطس القادم، على أن يستبدله في الكنيست عضو الكنيست الأسبق روبرط طبييب.

وأعلن هرتسوغ عن استعداده لتولي هذا المنصب لما ينطوي عليه من تحديات ذات مغزى بالنسبة للعلاقات التي تربط بين الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، على حد قوله.

وقال هرتسوغ فور صدور قرار تعينه: "أعتقد أن الوكالة اليهودية هي الجسر الضيق والقوي بين شعب إسرائيل واليهود بالشتات ودولة إسرائيل، ويجب علينا أن نحافظ على هذا الجسر، علما أن التحديات التي تواجه هذا الجسر هائلة".

وأضاف أن "هذا الجسر قد ولد دولة إسرائيل، وجلب الهجرة الهائلة لملايين اليهود إلى إسرائيل، ويواجه الآن أكثر التحديات تعقيدا وتعقيدا التي تواجه الشعب اليهودي في هذا الجيل، يجب أن نفعل كل شيء للحفاظ على وحدة الشعب اليهودي وضمان عدم تمزيقه".

وتابع: "نحن بحاجة إلى التركيز على استقدام اليهود للبلاد، والاستمرار في استيعاب المهاجرين وتشجيع الهجرة إلى أرض إسرائيل ودولة إسرائيل. والاهتمام في التعليم اليهودي، ومحاربة كراهية إسرائيل في كل مكان، والعمل معا في المجتمع الإسرائيلي كما تفعل الوكالة اليهودية بطريقة رائعة ".

وتوجه هرتسوغ إلى نتنياهو بالقول: "أبلغ حكومة إسرائيل ورئيس الحكومة نتنياهو بأننا سنعمل معا من أجل هذه الأهداف النبيلة بتعاون كامل، وهذه مهمة ذات أهمية كبيرة لمستقبل وقوة دولة إسرائيل".

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مجلس إدارة الوكالة اليهودية، صوت بالإجماع لصالح تعيين هرتسوغ رئيسا للوكالة، مشيرا رئيس لجنة التعيينات أفراهام دوفدفاني، حول قرار تعيين هرتسوغ، "كان لدينا قائمة لم نقم بفعل شيء معها لأننا كنا ننتظر اجتماعا مع رئيس الحكومة نتنياهو، لمعرفة ما إذا كان لديه مرشح، وقمنا بتأجيل القرار الخاص بعقد اجتماع مجلس الإدارة القادم".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه في استطلاع داخلي أجري قبل بضعة أشهر من قبل لجنة التعيينات، احتل هرتسوغ المركز الأول".

وقبل مجلس الأمناء، الذي عقد جلسة اليوم الأحد، هذه التوصية، علما أن توصية لجنة التعيينات قد تكون استثنائية مخالفة لموقف نتنياهو أعرب عن تأييده في وقت متأخر للوزير يوفال شطاينتس.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن "انتخاب هرتسوغ، خلافا لموقف نتنياهو، حيث أدى لتشكيل أزمة بين رئيس الحكومة والوكالة اليهودية. وكان من المفترض الاثنين لعقد اجتماع لجنة التنسيق من الوكالة اليهودية العالمية ورئيس الحكومة، ومع ذلك، رفضت الوكالة ذلك".

وعقب هذه التوصيات، ألغى رئيس الحكومة نتنياهو، اجتماعاً له مع ممثلي الوكالة اليهودية الأحد القادم، وذلك بعد صدور توصيات لجنة التعيينات للوكالة اليهودية، بتعيين هرتسوغ مديرا عاما للوكالة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إلى أن نتنياهو أعرب أمام أعضاء لجنة التعيينات للوكالة خلال لقائهم أمس، عن معارضته لهذا التعيين، مقترحا عليهم انتخاب مقربه وزير الطاقة يوفال شطاينتس" للمنصب المذكور.