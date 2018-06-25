استطلاع: 13 مقعدا لحزب جديد برئاسة غانتس

قال استطلاع للرأي أجرته "شركة الأخبار" (القناة الثانية) الإسرائيلية، نشر اليوم الإثنين، إن حزبا برئاسة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، يحصل على 13 مقعدا في حال أجريت الانتخابات هذا الأسبوع.

وبحسب الاستطلاع فإن حزب الليكود يتراجع إلى 28 مقعدا، بينما يتراجع "يش عتيد" إلى 14 مقعدا، ويتراجع "المعسكر الصهيوني" إلى 10 مقاعد.

وردا على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل غانتس على المكان الثاني بنسبة 13%، بما يشكل فجوة كبيرة بينه وبين رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 34%. وحصل يائير لبيد على 13%، بينما حصل موشي كحلون على 5%، وحصل كل من نفتالي بينيت وآفي غباي على 3% لكل منهما.

كما فحص الاستطلاع مدى رضا الجمهور الإسرائيلي من أداء نتنياهو حيال ما يحصل على حدود قطاع غزة، وتبين أن 64% غير راضين، مقابل 27% فقط أجابوا بالإيجاب.

وبحسب الاستطلاع، وبدون حزب غانتس، فإن "الليكود" يحصل على 32 مقعدا، أكثر بمقعدين عما هو عليه اليوم، وأقل بثلاثة مقاعد عن الاستطلاع الذي أجري في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وحصل "يش عتيد" على 18 مقعدا، بينما حصل "المعسكر الصهيوني" على 15 مقعدا، وحصلت القائمة المشتركة على 12 مقعدا، مقابل 7 مقاعد لكل من "البيت اليهودي" و"كولانو" و"يهدوت هتوراه"، بينما حصل كل من "شاس" و"يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد لكل منهما، و5 مقاعد لـ"ميرتس"، و5 مقاعد للحزب الجديد برئاسة أورلي أبيكاسيس.