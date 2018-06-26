صفقة الأسلحة الإسرائيلية الهندية الضخمة تعود إلى العناوين

باتت صفقة الأسلحة الضخمة بين إسرائيل والهند على وشك التنفيذ، وهي الآن في مرحلة انتظار المصادقة النهائية للحكومة الهندية.

,قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، إن الهند وإسرائيل على وشك الاتفاق على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار، مقابل 4500 صاروخ موجه من طراز "سبايك" التي تنتجها "شبكة تطوير الأسلحة القتالية - رفائيل" الإسرائيلية.

وكان قد بدأ الحديث عن الصفقة عام 2014، إلا أنها ألغيت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بداعي أن الهند ترغب بتعزيز الصناعات المحلية. ولدى زيارة ريس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الهند، في كانوني الثاني/يناير الماضي، أعلن أن الصفقة أعيدت إلى طاولة المفاوضات.

وبحسب "هندوستان تايمز"، نقلا عن دبلوماسيين هنود وإسرائيليين، فإن الطرفين ينتظران المصادقة النهائية للحكومة الهندية.

وجاء أن المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، أودي آدم، ينوي التوجه إلى نيودلهي، في مطلع تموز/يوليو، حيث سيجتمع مع وزير الدفاع الهندي، ومدير عام الوزارة.

وكانت الصفقة، بداية، قد تحدثت عن 8 آلاف صاروخ، يتم إنتاجها في الهند من قبل شركة "رفائيل"، ولكن العدد تقلص إلى النصف تقريبا، وغالبيتها سيتم تزويدها بشكل مباشر للهند، وليس عن طريق الإنتاج المحلي.

وبحسب الصحيفة الهندية، فإن آدم سيتركز في القضايا الأمنية والدولية، كما أن الهند ستناقش معه إمكانيةشراء رادارات متطورة من طراز "فالكون" التي تنتجها شركة "ألتا" الإسرائيلية. كما يناقش الطرفان مواصلة إنتاج بنادق "تفور" في الهند.