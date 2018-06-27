  2. إسرائيليات
  3. أخبار

غارات وقصف لغزة والمقاومة ترد بـ12 صاروخا على الجنوب

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 07:10

غارات وقصف لغزة والمقاومة ترد بـ12 صاروخا على الجنوب
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على أهداف للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي ردت بإطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، حيث أعترض منظومة القبة الحديدية أحداها.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد سقطت عدة صواريخ أطلقت من غزة صوب جنوب البلاد، حيث تم تحديد 12 عملية إطلاق صواريخ تم اعتراض أحداها من قبل منظومة القبة الحديدية، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مالية، علما أن الصواريخ سقطت بمناطق مفتوحة، حيث دوت صافرات الإنذار في البلدات بـ"غلاف غزة" بين الحين والآخر.

وذكرت أن طائرات استطلاع أطلقت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل صاروخا صوب سيارة قرب المحكمة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة دون إصابات حيث زعم جيش الاحتلال انه استهدف عضو في حركة حماس يعمل ضمن خلية مسؤولة عن إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الطيران الحربي الإسرائيلي، فذ عدة غارات من خلال طائرة ودبابة على سيارة تابعة لناشط في حركة حماس لإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة بالإضافة إلى موقعي رصد تابعيْن لحماس في شمال قطاع غزة. بالمقابل نفذت حماس هجوما صاروخيا باتجاه البلدات الإسرائيلية في "غلاف غزة".

من جانبها، أكدت حركة حماس أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتعمد استهدافه للمتظاهرين السلميين والمقاومين استدعى سرعة رد المقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان، إن رد المقاومة يأتي بإطار جهوزيتها التامة للقيام بواجبها بالدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.

وشدد على أن كل ما يترتب على استمرار حماقاته من نتائج سيثبت فشل سياساته وخطأ حساباته وعليه أن يتحمل عواقبها.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#قطاع غزة
#الطيران الحربي
#صواريخ
#حمس
#المقاومة
#البالونات الحارقة
#غلاف غزة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هاكوهين: إسرائيل قد تتراجع عن الانسحاب من "اليونسكو"
هاكوهين: إسرائيل قد تتراجع عن الانسحاب من "اليونسكو"

2018-06-27

إسرائيل تتحفظ على تملك السعودية لمحطتين نوويتين
إسرائيل تتحفظ على تملك السعودية لمحطتين نوويتين

2018-06-27

الاحتلال ينشئ وحدة "للحرب تحت الأرض" لمواجهة أنفاق غزة
الاحتلال ينشئ وحدة "للحرب تحت الأرض" لمواجهة أنفاق غزة

2018-06-26

الأكثر قراءة

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

2018-06-26
حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

2018-06-26
الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

2018-06-26
أستراليا تودّع المونديال بالخسارة أمام بيرو

أستراليا تودّع المونديال بالخسارة أمام بيرو

2018-06-26
قصف إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة قرب مطار دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة قرب مطار دمشق

2018-06-26