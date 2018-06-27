غارات وقصف لغزة والمقاومة ترد بـ12 صاروخا على الجنوب

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على أهداف للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي ردت بإطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، حيث أعترض منظومة القبة الحديدية أحداها.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد سقطت عدة صواريخ أطلقت من غزة صوب جنوب البلاد، حيث تم تحديد 12 عملية إطلاق صواريخ تم اعتراض أحداها من قبل منظومة القبة الحديدية، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مالية، علما أن الصواريخ سقطت بمناطق مفتوحة، حيث دوت صافرات الإنذار في البلدات بـ"غلاف غزة" بين الحين والآخر.

وذكرت أن طائرات استطلاع أطلقت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل صاروخا صوب سيارة قرب المحكمة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة دون إصابات حيث زعم جيش الاحتلال انه استهدف عضو في حركة حماس يعمل ضمن خلية مسؤولة عن إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الطيران الحربي الإسرائيلي، فذ عدة غارات من خلال طائرة ودبابة على سيارة تابعة لناشط في حركة حماس لإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة بالإضافة إلى موقعي رصد تابعيْن لحماس في شمال قطاع غزة. بالمقابل نفذت حماس هجوما صاروخيا باتجاه البلدات الإسرائيلية في "غلاف غزة".

من جانبها، أكدت حركة حماس أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتعمد استهدافه للمتظاهرين السلميين والمقاومين استدعى سرعة رد المقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان، إن رد المقاومة يأتي بإطار جهوزيتها التامة للقيام بواجبها بالدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.

وشدد على أن كل ما يترتب على استمرار حماقاته من نتائج سيثبت فشل سياساته وخطأ حساباته وعليه أن يتحمل عواقبها.