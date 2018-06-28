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دبابة إسرائيلية تستهدف فلسطينيين جنوبي قطاع غزة

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 08:25

دبابة إسرائيلية تستهدف فلسطينيين جنوبي قطاع غزة
من الأرشيف
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

أطلقت دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي النار، صباح اليوم الخميس، باتجاه فلسطينيين اثنين حاولا اجتياز السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وجاء أن فلسطينيين حاولا اجتياز السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة، وتم استهدافهما بنيران دبابة إسرائيلية.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فقد عثر في المكان على زجاجات حارقة.

وقالت مصادر فلسطينية إن شابين قد اصيبا، فجر اليوم، إثر تعرضهما لقصف مدفعي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة صوب مجموعة من الفلسطينيين قرب مخيم العودة شرقي رفح، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح خطيرة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى الأوروبي لتلقي العلاج.

وكانت قد شهدت منطقة الحدود شرقي رفح عملية إطلاق نار مساء الأربعاء، أدت إلى إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال، بزعم محاولتهم التسلل عبر الحدود.

 

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#قطاع غزة
#الاحتلال

من عرب 48

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