السلطات الإسرائيلية تمنع ناشطة BDS أميركية من دخول البلاد

منعت السلطات الإسرائيليّة في مطار اللد، فجر اليوم، الإثنين، ناشطة أميركيّة يهوديّة في حركة المقاطعة العالمية BDS من دخول البلاد.

والناشطة هي آرييل غولد، في الأربعينات من عمرها، ومعروفة بنشاطها الداعي لمقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة الأميركيّة، من خلال عملها في منظّمة Code Pink الأميركيّة.

وكانت غولد قد زارت البلاد سائحةً قبل عدّة أشهر، وعند مراقبتها خلال الزّيارة، اتّضح للسلطات الإسرائيليّة، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس"، اليوم، الإثنين، أنها ناشطة معروفة في حركة المقاطعة، فقامت السلطات الإسرائيليّة، عند مغادرتها البلاد، بتسليمها رسالةً بأن دخولها البلاد في المرّات المقبلة مشروط بالتنسيق المسبق، وهو ما حدث بالفعل هذه المرّة، إذ تواصلت غولد مع الجهات الإسرائيليّة المختصّة، وقالت إنها ترغب في زيارة البلاد لتعلّم اليهوديّة في الجامعة العبرية بالقدس.

وبعد أن هبطت طائرتها في مطار اللد، الليلة الماضية، اقتيدت غولد للتحقيق معها في غرفة منفردة، ولاحقًا، أصدر وزير الأمن الداخليّ والدعاية الإسرائيليّ، غلعاد إردان، توصيّة بمنعها من دخول البلاد، وهو ما نفّذه مكتب وزير الداخلية الإسرائيلي، آريه درعي، الذي قام بإلغاء التأشيرة الممنوحة لها.

وجاء في نصّ التوصية التي قدّمها إردان أن غولد "نشرت على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر فيها وهي تلاحق الجنود الإسرائيليّين في الخليل، من خلال اتهامهم بأنهم جنود أبرتهايد".

وادّعى مكتب إردان أنّ غولد تقوم بترويج فيديوهات تدعو لمقاطعة حركة HPحتى تقوم بمقاطعة الاحتلال.