لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على خصخصة شركة البريد

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الخصخصة، برئاسة وزير المالية، موشي كحلون، اليوم الإثنين، بالإجماع على خصخصة "شركة بريد إسرائيل".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت، الأسبوع الماضي، أنه بحسب المخطط الذي عرضته سلطة الشركات الحكومية، ففي المرحلة الأولى للخصخصة ستعرض 20% من أسهم الشركة في مناقصة خاصة لصالح مستثمر إستراتيجي في البلاد أو خارجها.

وفي المرحلة الثانية، بحسب المخطط، سيعرض، بعد سنتين، على الجمهور 20% أخرى من أسهم الشركة، وتتحول "بريد إسرائيل" إلى شركة عامة يتم تداول أسهمها في البورصة بتل أبيب. وتحتفظ الدولة بما لا يقل عن 60% من أسهم الشركة. ومع ذلك فإن المستثمر الخاص الذي يمتلك الأسهم سيحصل على امتيازات أخرى، مثل التأثير على اختيار المدير العام، ورؤساء لجان المالية، بينما يكون للجان الموارد البشرية مجلس إدارة من قبله.

وفي المقابل، فإن المستثمر يلتزم بالحفاظ على ملكيته لأسهم الشركة لمدة لا تقل عن 7 سنوات من أجل الحفاظ على هذه الامتيازات.

وجاء أنه في حال لم تنجح عملية بيع الشركة لمستثمر خاص، فسوف يعرض بديل على شكل عرض الأسهم للجمهور حتى 40%.

كما جاء أن العائدات المالية سوف تستخدم، من جملة الاستخدامات، لتطبيق "تعديل 11" الذي يفترض أن يقود إلى فصل "بنك البريد" عن "شركة البريد"، وتوسيع الخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين، وتوسيع نشاطات شركة البريد.

تجدر الإشارة إلى أنه في المرحلة القادمة لعملية الخصخصة يجب تحويلها إلى اللجنة المالية للمصادقة عليها. ويتوقع أن تنتهي بسعر يتراوح ما بين مليار وحتى مليار ونصف المليار من الشواقل.

كما تجدر الإشارة إلى ان أرباح "بريد إسرائيل" في العام 2017 وصلت إلى 12.7 مليون شيكل، مقابل 48.3 مليون شيكل عام 2016. ويأتي هذا التراجع في الأرباح، خلافا للتراجع التقليدي للبريد، نتيجة للاستثمار في الإجراءات لتحسين الخدمات في المجالات التكنولوجستية (التكنولوجية واللوجستية). وفي المقابل، فإن شركة البريد تعرض ارتفاعا متواصلا في الرزم التي تأتي عن طريقها من خارج البلاد.