الإفراج عن أوزكان بشروط مقيدة

قضت المحمة العسكرية الإسرائيلية "سالم"، اليوم الإثنين، إطلاق سراح المواطنة التركية، إبرو أوزكان، بشروط مقيّدة، بعد أنت تم تقديم لائحة اتهام بحقها أمس الأحد، بزعم "علاقتها بتنظيمات معادية لإسرائيل، وتعريض أمن إسرائيل للخطر".

ووجه الادعاء العسكري الإسرائيلي، خلال جلسة عقدت في محكمة سالم العسكرية، 4 تهم بحق أوزكان (27 عاما)، وهي: "مساعدة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودا وأغراضًا من جهة معادية".

وأفرجت المحكمة العسكرية عن أوزكان بشرط الرقابة القضائية، حيث صودر جواز سفرها وأُرغمت على دفع كفالة مالية بقدر 15 ألف شيكل.

ويدخل قرار المحكمة العسكرية بحق أوزكان، حيز التنفيذ في تمام الساعة 17:00 من يوم غد الثلاثاء، في حال لم تستأنف النيابة العسكرية على القرار.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوزكان، في 11 حزيران/ يونيو الماضي، في مطار "بن غوريون"، أثناء عودتها إلى إسطنبول، بعد زيارتها لمدينة القدس المحتلة، فيما مُنعت خلال فترة الاعتقال من التواصل مع عائلتها في تركيا.