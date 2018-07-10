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النيابة العسكرية تستأنف على قرار المحكمة بحث أوزكان

تاريخ النشر: 10/07/2018 - 20:42

النيابة العسكرية تستأنف على قرار المحكمة بحث أوزكان
( الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استئنافا على قرار محكمة "سالم" العسكرية، أمس الإثنين، الإفراج عن المواطنة التركية، إبرو أوزكان، بشروط مقيدة.

وستُعقد جلسة في محكمة "عوفر" العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، يوم غد الأربعاء، للبت في اعتراض النيابة العسكرية على قرار إطلاق سراح أوزكان.

وفي حال قبلت المحكمة العسكرية ادعاءات النيابة العسكرية، فإنها ستأمر بإعادة اعتقال أوزكان التي مُنعت من العودة إلى بلادها وصودر جواز سفرها كجزء من القيود المفروضة عليها.

الإفراج عن أوزكان بشروط مقيدة
قضت المحمة العسكرية الإسرائيلية "سالم"، اليوم الإثنين، إطلاق سراح المواطنة التركية، إبرو أوزكان، بشروط مقيّدة، بعد أنت تم تقديم لائحة اتهام بحقها أمس الأحد، بزعم "علاقتها بتنظيمات معادية لإسرائيل، وتعريض أمن إسرائيل للخطر".
 

وكانت قد قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية "سالم"، أمس الإثنين، إطلاق سراح المواطنة التركية، إبرو أوزكان، بشروط مقيّدة، بعد أنت تم تقديم لائحة اتهام بحقها بزعم "علاقتها بتنظيمات معادية لإسرائيل، وتعريض أمن إسرائيل للخطر".

ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية، يوم أول أمس الأحد، لائحة اتهام بحق أوزكان، التي تم توقيفها، في 11 حزيران/ يونيو الماضي، في مطار "بن غوريون"، أثناء عودتها إلى إسطنبول، بعد زيارتها لمدينة القدس المحتلة.

وزعمت النيابة العسكرية إن أوزكان قامت بـ" مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودًا من جهة معادية".

 

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#إبرو أوزكان
#مواطنة تركية
#احتلال
#محكمة عسكرية إسرائيلية

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