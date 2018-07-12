طائرة مسيرة تستهدف مسيرة للعودة بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة مسيرة استهدفت بعد ظهر اليوم الخميس، مسيرة لفلسطينيين شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وزعم الجيش أن ذلك أتى ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة".

وأفاد شهود عيان أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت صاروخا صوب مجموعة من الفلسطينيين ممن كانوا ينظمون فعاليات بمخيم مسيرات العودة شرقي جباليا، دون أن يتسبب القصف بأي إصابات، كما استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة بصاروخ واحد أرضاً زراعية شرق بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا صوب مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت طائرة مسيرة، أمس الأربعاء، مجموعة من الشبان برفح دون التبليغ عن إصابات.

كما زعم الاحتلال أن 31 حريقا اندلع، أمس الأربعاء، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة أطلقت من القطاع.

يذكر أن الاحتلال يستهدف ومنذ انطلاق مسيرات العودة في نهاية آذار/مارس الماضي الشبان الفلسطينيين شرق قطاع غزة، بزعم إطلاقهم للبالونات الحارقة والطائرات الورقية تجاه جنوب البلاد، والتي تتسبب باندلاع حرائق كبيرة بأراضي زراعية وأحراش تلك المناطق.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 137 فلسطينيا، من بينهم 18 طفلا، و16100 مصابا بجراح مختلفة، منذ انطلاق مسيرات العودة على حدود قطاع غزة الشرقية نهاية آذار/مارس الماضي.