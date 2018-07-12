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ليبرمان يطالب بإغلاق سفارة إسرائيل بإيرلندا

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 14:58

ليبرمان يطالب بإغلاق سفارة إسرائيل بإيرلندا
ليبرمان: لا جدوى من استدعاء السفير الإيرلندي بإسرائيل لجلسة استماع (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

طالب وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إغلاق سفارة بلاده في العاصمة الإيرلندية دبلن، وذلك ردا على تصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي، أمس الأربعاء، حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

طلب ليبرمان هذا يأتي في اعقاب استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية للسفير الإيرلندي في تل أبيب لجلسة استماع عقب تصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

البرلمان الإيرلندي يقر حظر استيراد منتجات المستوطنات
صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مساء اليوم، الأربعاء.
 

وكتب وزير الأمن الإسرائيلي على حسابه بـ"توتير": "لا جدوى من استدعاء السفير الإيرلندي في إسرائيل لجلسة استماع وتوبيخ، لا يوجد ما يتم الحديث بشأنه مع من يلاحق ويستهدف إسرائيل، لذا يجب على الحكومة الإسرائيلية، أن تغلق السفارة في دبلن فورا، لن ندير الخد الآخر إلى أولئك الذين يقاطعوننا".

وأضاف ليبرمان: "لقد دعم مجلس الشيوخ الإيرلندي مشروع قانون المقاطعة الخطير والمعادي لإسرائيل، بحيث سيكون لهذا القرار تأثير سلبي على العملية السياسية في الشرق الأوسط".

يذكر أن مجلس الشيوخ الإيرلندي صوت، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات كما يقضي بفرص عقوبات على كل يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصوت إلى جانب القانون الذي تقدمت به السيناتور فرانسيس بلاك 25 عضوا، فيما عارضه 20، وامتنع 14 عضوا عن التصويت، حيث لا يزال القانون بحاجة إلى التصديق عليه من قبل مجلس النواب الإيرلندي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#إيرلندا
#ليبرمان
#السفارة الإسرائيلية
#مقاطعة
#المستوطنات

من عرب 48

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