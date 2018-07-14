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الاحتلال يقصف مواقع في قطاع غزة والمقاومة ترد بالصواريخ

تاريخ النشر: 14/07/2018 - 07:32

الاحتلال يقصف مواقع في قطاع غزة والمقاومة ترد بالصواريخ
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطيران الحربي قصف، الليلة الفائتة، نفقا جنوبي قطاع غزة، كما قصف عدة أهداف تابعة لحركة حماس.

وأضاف أنه تم استهداف معسكر تدريب تابع لحركة حماس، ومواقع أخرى تستخدم لإعداد البالونات الحارقة.

في المقابل، جاء أنه تم إطلاق 31 صاروخا خلال ساعات الليل من قطاع غزة، تم اعتراض ستة منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية"، وسقط أحدها في إحدى بلدات المجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف"، دون أن ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.

وكانت قد انطلقت صافرات الإنذار خلال ساعات الليل في "شاعار هنيغيف" و"أشكول" و"سديروت" وعسقلان و"حوف أشكلون". وتحدث محليون عن سماع دوي انفجارات.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت، فجر السبت، عدة غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وجاء أن طائرات الاحتلال قصفت بثلاثة صواريخ موقع الشهيد "عيسى البطران" التابع للمقاومة، شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي شمال غزة قصفت طائرات الاحتلال أيضا موقع "الجدار" التابع للمقاومة شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين.

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#قطاع غزة
#الاحتلال

من عرب 48

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