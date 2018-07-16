  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مصادر إسرائيلية: تفاهمات روسية أميركية حول الأسد اليوم

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 08:50

مصادر إسرائيلية: تفاهمات روسية أميركية حول الأسد اليوم
بوتين ونتنياهو (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تتجّه الأنظار في إسرائيل إلى قمّة الرّئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركيّ، دونالد ترامب، في هلسنكي، اليوم، الإثنين، خصوصًا وأنها من المقرّر أن تتطرّق إلى التموضع الإيراني في سورية، وأن تخلص إلى صفقة يسيطر فيها الأسد على الجزء المحرّر من الجولان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، عن مصادرها، أنّه جرت بلورة خطّة في محادثات الإعداد للقمّة بين الأميركيين والرّوس، لا يتعرّض الإسرائيليون والأميركيّون، بموجبها، لقوّات الأسد أثناء فرض سيطرتها على الجولان (لا يشمل الجزء المحتل عام ٦٧) حتى خطّ وقف إطلاق النار، وفق اتفاقيّة فض الاشتباك عام ٧٤.

وفي مقابل عدم التعرّض الإسرائيلي والأميركي لقوّات الأسد، فإن بوتين سيتولى مهمّة إبعاد القوات الإيرانيّة، ولم تذكر الصحيفة إن كان الإبعاد عن الجولان فقط أو إخراجها من سورية تمامًا.

وكشفت الصحيفة أنّ بوتين اجتمع بالفعل، في الأيام القليلة الماضيّة، مع مسؤول كبير في النظام الإيراني في هذا الصّدد.

ولفتت الصحيفة أنّ بوتين وترامب لن يتحدثا عن هذا الاتفاق خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقب القّمة، حتى لو تم تحقيق تقدّم ما في المباحثات، طالما أنّهما لم يتوصّلا إلى تفاهمات كاملة.

وسيكون القسم الأول من المباحثات مقتصرًا على الرئيسين (بوجود مترجمين فقط)، ما يثير مخاوف داخل الإدارة الأميركيّة نفسها، التي تنقسم على نفسها بخصوص التفاهمات مع الروس حول سورية، خشيةً من زلات لسان ترامب التي قدّ تورّط إدارته بتعهدات معيّنة.

واستبقت إسرائيل القمّة، اليوم، بشن غارات، مساء أمس، الأحد، على قواعد عسكرية سورية في حلب السورية.

وأمس، الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن الولايات المتحدة لا تتطلّع "لنتائج ملموسة" من الاجتماع المقرر اليوم، الإثنين، بين الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، ونظيره الرّوسي، فلاديمير بوتين.

وقال بولتون في مقابلة أجرتها معه محطة "إيه. بي. سي": طلبنا والروس وافقوا أن يكون الاجتماع مفتوحا. لا نتطلع لنتائج ملموسة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الأسد
#بوتين
#ترامب
#هلسنكي
#الجنوب السوري
#الجولان
#درعا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نائبة رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر
نائبة رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

2018-07-16

الموساد يكشف تفاصيل عمليته في طهران بإخراج هوليوودي
الموساد يكشف تفاصيل عمليته في طهران بإخراج هوليوودي

2018-07-16

لجنة دستورية إسرائيلية تخول المحاكم حذف منشورات من فيسبوك
لجنة دستورية إسرائيلية تخول المحاكم حذف منشورات من فيسبوك

2018-07-16

الأكثر قراءة

للمرة الثانية في تاريخها: فرنسا تتوّج بكأس العالم

للمرة الثانية في تاريخها: فرنسا تتوّج بكأس العالم

2018-07-15
مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

2018-07-15
استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ"شهداء الأقصى" ونجله

2018-07-15
شفاعمرو: مصرع لؤي خورية وإصابة زوجته وطفليهما بانقلاب سيارة

شفاعمرو: مصرع لؤي خورية وإصابة زوجته وطفليهما بانقلاب سيارة

2018-07-15
زعبي تطالب بالتحقيق مع الشرطة بتهمة مأسسة الجريمة

زعبي تطالب بالتحقيق مع الشرطة بتهمة مأسسة الجريمة

2018-07-15