  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو يرحب بتصريحات ترامب والتنسيق الأمني مع روسيا

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 20:19

نتنياهو يرحب بتصريحات ترامب والتنسيق الأمني مع روسيا
نتنياهو في لقائه مع بوتين (أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه في العاصمة الفنلندية، هيلسنكي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أشاد بالتنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا.

وقال نتنياهو إنه يرحب بالالتزام العميق للولايات المتحدة، والرئيس الأميركي ترامب بأمن إسرائيل، كما عبر عنه في لقائه مع الرئيس بوتين.

وتابع نتنياهو أنه "يثمن التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا".

وكان ترامب قد صرح في المؤتمر الصحفي أن الولايات المتحدة وروسيا تريدان مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن تحقيق الأمن لإسرائيل هو هدف مشترك لترامب وبوتين.

ومن جهته قال بوتين إن ترامب أبدى اهتماما خاصا، خلال المحادثات، بأمن إسرائيل، مضيفا أنه اتفق معه على ضمان حدود إسرائيل مع سورية بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار منذ عام 1974.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بنيامين نتنياهو
#دونالد ترامب
#فلاديمير بوتين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الوقود والأغذية
إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الوقود والأغذية

2018-07-16

الجيش الإسرائيلي يستدعي سائقي شاحنات من الاحتياط لمكافحة الحرائق
الجيش الإسرائيلي يستدعي سائقي شاحنات من الاحتياط لمكافحة الحرائق

2018-07-16

امتحان نقابة المحامين: أدنى نسبة نجاح
امتحان نقابة المحامين: أدنى نسبة نجاح

2018-07-16

الأكثر قراءة

تحليلات: إسرائيل بدون إستراتيجية تجاه غزة

تحليلات: إسرائيل بدون إستراتيجية تجاه غزة

2018-07-15
للمرة الثانية في تاريخها: فرنسا تتوّج بكأس العالم

للمرة الثانية في تاريخها: فرنسا تتوّج بكأس العالم

2018-07-15
مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

2018-07-15
البرلمان المصري يقر

البرلمان المصري يقر "بيع الجنسية" مقابل وديعة مالية

2018-07-15
استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ"شهداء الأقصى" ونجله

2018-07-15