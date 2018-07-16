نتنياهو يرحب بتصريحات ترامب والتنسيق الأمني مع روسيا

رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه في العاصمة الفنلندية، هيلسنكي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أشاد بالتنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا.

وقال نتنياهو إنه يرحب بالالتزام العميق للولايات المتحدة، والرئيس الأميركي ترامب بأمن إسرائيل، كما عبر عنه في لقائه مع الرئيس بوتين.

وتابع نتنياهو أنه "يثمن التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا".

وكان ترامب قد صرح في المؤتمر الصحفي أن الولايات المتحدة وروسيا تريدان مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن تحقيق الأمن لإسرائيل هو هدف مشترك لترامب وبوتين.

ومن جهته قال بوتين إن ترامب أبدى اهتماما خاصا، خلال المحادثات، بأمن إسرائيل، مضيفا أنه اتفق معه على ضمان حدود إسرائيل مع سورية بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار منذ عام 1974.