226 ألف شيكل غرامة إحراق القمامة في مناطق مفتوحة

صادق الكنيست، يوم أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل القانون الذي يمنع حرق القمامة في المناطق المفتوحة.

ويفرض القانون غرامة مالية تصل إلى 226 ألف شيكل أو الحبس الفعلي لمدة تصل إلى سنة كاملة على كل من يقوم بمخالفة القانون.

بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ياعيل غيرمان من كتلة "يش عتيد". وقام رئيس لجنة الداخلية والبيئة التابعة للكنيست، يوآف كيش، من كتلة "الليكود"، بتشكيل لجنة ثانوية لمناقشة ظاهرة حرق القمامة.

وبحسب التعديل الجديد، يمنع إضرام النار في القمامة، وتسمح لأغراض الطبخ والتدفئة. ويمكن إضرام النار بالحطب إلا بعد الحصول على ترخيص، أو في إطار تأهيل وتدريب السلطات القطرية للإطفاء والإنقاذ.

ويخول التعديل وزير حماية البيئة، وبمصادقة لجنة الداخلية وحماية البيئة، المصادقة على حالات أخرى يسمح فيها إحراق القمامة.