من المتوقع أن يشهد طلع الأسبوع المقبل، يوم الأحد تحديدًا، تعطيلات وتشويشات قد تطرأ على بعض المؤسسات والدوائر الحكومية في البلاد، إثر إعلان المثليين إضرابهم العام في أماكن عملهم احتجاجا على استثنائهم من قانون "تأجير الأرحام".

وأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) بالإضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات الحيوية في البلاد، اليوم الخميس، مشاركتها بإضراب الموظفين المثليين الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل، احتجاجا على مصادقة الكنيست على قانون "تأجير الأرحام" (الحمل البديل).

وسمح الهستدروت للموظفين المثليين الذين ينتسبون إلى النقابة بالمشاركة في الإضراب، كما أوعز لجميع الإدرات التابعة له بالسماح لموظفيه المشاركة بالإضارب.

وإلى جانب الهستدروت، يشارك في الإضراب عدد كبير من موظفي مطار بن غوريون (اللد سابقًا) حيث أعلنت هيئة المطارات أن عددًا كبيرًا من الموظفين سيتغيب عن العمل للمشاركة في الإضراب، وعليه أوضحت الهيئة أن "يوم الأحد سوف يكون مزدحمًا عن المعتاد، نعتذر للركاب ونطلب التحلي بالصبر بسبب التأخير في الرحلات"، ومن المنتظر أن يشهد المطار نحو 500 رحلة يوم الأحد.

كما يشارك في الاحتجاجات موظفو مستشفى إيخلوف في بيتاح تيكفا، بالإضافة إلى عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية منها بلديات وشركات طيران إسرائيلية خاصة، منها "يسرا إير".

فيما أعلنت شركة "إل عال" بأنها ستفعل "قدر ما نستطيع للسماح لشعبنا بالمشاركة في الاحتجاج يوم الأحد، مع الأخذ بعين الاعتبار جدول الرحلات المزدحم".

كما أعلنت كل من شركة الأدوية الإسرائيلية "طيفاع"، وشركة تصنيع وتطوير الحواسيب "آي بي إم"، وشكرة "فيسبوك" و"مايكروسفت" و"سلكوم"، انضمامها للاحتجاجات، وسمحت لموظفيها المثليين بالمشاركة بالإضراب.

وأعلن مجتمع المثليين، أمس، عن إضراب عام وطالبوا المثليين بعدم الإنتظام في ساعات العمل والدوام الرسمية للاحتجاج على استثنائهم من قانون "تأجير الأرحام" الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.