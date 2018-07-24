ليبرمان يماطل في فتح معبر كرم أبو سالم

يماطل وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، خاصة بعد أن أعلن يوم أمس، الإثنين، أنه سيتخذ قراره اليوم، الثلاثاء، بهذا الشأن.

ونقل عنه قوله إن القرار سيكون بما يتلاءم مع الوضع على الأرض وبناء على التقديرات الوضع الأمنية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن قرار ليبرمان فاجأ قيادات في جهاز الأمن الإسرائيلي، والتي اعتقدت أنه بعد يومين من الهدوء فمن الصائب أن يتم فتح المعابر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه دخل قطاع غزة، يوم أمس، 118 شاحنة تحمل مواد غذائية وأدوية، وهو أقل عدد من الشاحنات منذ الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف عام 2014.

وأشارت تقديرات أمنية إلى أنه من المتوقع أن يتم فتح المعبر اليوم، وأن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع سوف يرتفع بعد غد، الخميس، وذلك لأن التصاريح لإدخال البضائع تصدر قبل يومين من دخول الشاحنات.

يذكر أن ليبرمان كان قد صرح، الأحد، أنه سيتم فتح المعبر الثلاثاء إذا استمر "الهدوء" على حدود قطاع غزة في المستوطنات المحيطة بالقطاع.