أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، اعتزامه بدء خطة لبناء 400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "آدم" بالضفة الغربية المحتلة، شمال القدس، وذلك انتقاما وردًا لعملية العملية الطعن، التي نفذ مساء أمس في المستوطنة المقامة على أراضي قرية جبع الفلسطينية.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "إن أفضل رد على الإرهاب هو الاستيطان في يهودا والسامرة" في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف، "ولذا أصدرت أوامرًا صباحًا في الشروع بوضع خطة لإقامة 400 وحدة سكنية في مستوطنة ‘آدم‘، والمصادقة عليها في لجان التخطيط الأسابيع القادمة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن فلسطينيًا تسلل إلى مستوطنة "آدم"، مساء أمس الخميس، وقتل مستوطنًا طعنًا بسكين وأصاب اثنين قبل أن يستشهد برصاص أحد المستوطنين الذين تواجدوا في المكان.