مقتل 7 أشخاص بقصف للاحتلال بالجولان

قتل 7 أشخاص بقصف للطيران الحربي الإسرائيلي بساعات الليل بالجنوب السوري بالمنطقة المتاخمة لخط وقف إطلاق النار، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عممه على وسائل الإعلام، أن الطيران الحربي الاسرائيلي قصف الليلة الماضية، مجموعة من السوريين في جنوب الشق السوري من هضبة الجولان، بزعم أنهم حاولوا اجتياز الحدود عند هضبة الجولان المحتلة، ما أدى لمقتل سبعة منهم.

وقال الجيش في بيانه إنه "بعد تمشيط المنطقة صباح اليوم تم العثور على أحزمة ناسفة ورشاش من نوع كلاشنكوف". ورجح الجيش بأن من تم قتلهم بالغارات الإسرائيلية ينتمون إلى تنظيم "داعش". علما أن المجموعة التي تم استهدافها كانت على بعد 200 مت من خط وقف إطلاق النار، على حد زعم الجيش.

وتزامن إعلان الجيش عن غاراته بالجنوب السوري، مع الزيارة التي قام بها وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، لقاعدة الدفاعات الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي في شمال البلاد، قائلا إن "الوضع بسورية بعد التفاهمات بين روسيا إسرائيل عاد لسابق عهده، إن الحرب الأهلية السورية انتهت فعليا وتوقعت أن تصبح حدود هضبة الجولان أهدأ مع عودة الحكم المركزي لدمشق في المنطقة".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: "من منظورنا فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية مما يعني أن هناك جهة يمكن مخاطبتها وشخصا مسؤولا وحكما مركزيا".

وعندما سئل إن كان قلق الإسرائيليين سيخف بشأن احتمال تصاعد الوضع في الجولان أجاب: "أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا هو ما يريده الأسد كذلك".

ولضامن الهدوء على خط وقف إطلاق النار، قال ليبرمان إنه يتعين على سورية الالتزام بهدنة عام 1974 التي تراقبها الأمم المتحدة والتي أقامت منطقة منزوعة السلاح في الجولان.

وأكد مجددا مطلب إسرائيل ألا تقيم إيران قواعد عسكرية في سورية وألا تستخدم سورية في نقل سلاح لحزب الله في لبنان.

وزعم أن الجيش الإسرائيلي لا يسعى لاحتكاكات، لكنه جدد توعده، قائلا: " سنعرف كيف نرد على أي استفزازات وأي تحديات".