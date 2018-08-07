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اتفاق ينهي إضراب الممرضات

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 21:48

اتفاق ينهي إضراب الممرضات
أرشيفية (أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إضراب الممرضات قد انتهى بعد التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه بعد سلسلة مباحثات بين وزارتي الصحة والمالية ونقابة الممرضات، تقرر تعزيز حماية الطواقم الطبية، وإضافة ملاكات للجهاز الصحي.

ويأتي هذا الاتفاق بعد بدء الممرضات، اليوم، الإضراب احتجاجا على العنف ضد الطواقم الطبية.

فشل المفاوضات وإضراب شامل للممرضين والممرضات بالبلاد
أعلنت نقابة الممرضات صباح اليوم الثلاثاء عن فشل المفاوضات مع ممثلي وزارة المالية ووزارة الصحة، وعن بدء الإضراب الشامل في جهاز الصحة بالبلاد، وذلك احتجاجا على اتساع مظاهر العنف ضد الطواقم الطبية في مستشفيات البلاد دون إيجاد الحلول.
 

وضمن التفاهمات التي توصل إليها الطرفان، التطبيق الكامل لتوصية "لجنة مور يوسيف" للقضاء على العنف ضد الطواقم الطبية، وإضافة مئات الملاكات الجديدة لغرف الطوارئ والعلاج النفسي وغيرها.

ونقل عن نائب وزير الصحة، يعكوف ليتسمان، قوله "تمكنا من تحقيق إضافة جدية للجهاز الصحي من خلال تعزيز الأمن الشخصي للطواقم الطبية".


#إضراب
#نقابة الممرضات

من عرب 48

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