ذوو الاحتياجات الخاصة يغلقون الطريق إلى مطار اللد

دعت سلطة المطارات الإسرائيلية، جمهور المسافرين، إلى الوصول باكرًا لمطار اللد تحسبًا لتشويشات قد تطرأ على جدول الرحلات المغادرة، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل المظاهرة التي ينظمها ذوو الاحتياجات الخاصة الإسرائيليون، ويغلقون خلالها الشوارع المؤدية إلى المطار، انطلاقا من الساعة الرابعة عصر اليوم.

وحذر منظمو المظاهرة من شلل حركة السير المؤدية إلى "تيرمنال 3" (منصة إقلاع الرحلات المغادرة) في مطار اللد "إلى أجل غير مسمى".

وأكد ذوو الاحتياجات الخاصة مواصلة التظاهرات غير المرخصة وإغلاق المحاور الرئيسية في البلاد لإبقاء قضية رفع مخصصاتهم على جدول الأعمال، سواء في وسائل الإعلام أو في الساحة السياسية.

ووفقا لمعطيات سلطة المطارات، فإن عدد المسافرين عبر المطار اليوم يصل إلى 92 ألف مسافر، 45 ألفًا و671 مسافرًا يصلون البلاد، فيما يغادرها نحو 45 ألفًا و985 مسافرًا.

وطالبت سلطة المطارات المسافرين في الرحلات المسائية، الوصول إلى المطار في وقت مبكر قبل المواعيد المحددة، منعًا لتأخير الرحلات.

ويطالب ذوو الاحتياجات الخاصة بزيادة مخصصاتهم لتصل إلى قيمة الحد الأدنى من الأجور.