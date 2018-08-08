نتنياهو يرفض حضور جلسة الكنيست حول "قانون القومية"

تعقد الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة حول "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية، بعدما قدم 25 عضو كنيست طلبا بعقدها خلال عطلة الكنيست الصيفية الحالية. ورغم أن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، صادق على عقد هذه الجلسة، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفض حضور الجلسة، خاصة وأنه ليس ملزما بالحضور إلا في حال قدم الطلب لعقدها 40 عضو كنيست.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو أراد حضور الجلسة، لكن وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي نصحوه بعدم المشاركة في الجلسة بادعاء أن أعضاء الكنيست من المعارضة أعدوا له كمينا.

في هذه الأثناء، قدم النائب عن القائمة المشتركة، وائل يونس، استقالته من عضوية الكنيست اليوم، تنفيذا للتناوب ودخول المرشحة في القائمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، نيفين أبو رحمون، لعضوية الكنيست.

لكن إدلشتاين رفض التوقيع على رسالة الاستقالة بادعاء أنها مكتوبة باللغة العربية، وطالب بتقديم رسالة استقالة باللغة العبرية. وفي حال عدم توقيع رئيس الكنيست على الرسالة فإن الاستقالة لا تصبح سارية المفعول.