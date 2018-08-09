الجيش الإسرائيلي: استهداف 100 هدف بغزة مقابل 150 عملية إطلاق

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، إنه تم تشخيص نحو 150 عملية إطلاق من قطاع غزة، وإن قوات الجيش قصفت أكثر من مائة هدف في قطاع غزة.

وقال إنه تم إطلاق نحو 150 صاروخا أو قذيفة من قطاع غزة منذ ساعات مساء أمس، بينها 80 بعد ساعات منتصف الليل الفائت.

وأضاف أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 25 صاروخا منها، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة أكثر من 125 مرة.

وأضاف أن غالبية القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.

وأصدرت "قيادة الجبهة الداخلية" الإسرائيلية تعليمات خاصة لسكان بلدات غلاف غزة، منع فيها تجمع أكثر من 300 شخص في مكان مفتوح.

يشار إلى أن التقارير الإسرائيلية تحدثت عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، ووصفت إصابة أحدهم بأنها متوسطة، كما أصيب 13 آخرون بحالات هلع.

وكان وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، قد عقد مساء أمس جلسة تقييم للوضع في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، شارك فيها كبار قادة الجيش، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وعلم أن قوات الجيش بدأت بزيادة عدد بطاريات الحماية الجوية، حيث بدأت بنشر بطاريات "القبة الحديدية" في إطار الاستعدادات لاحتمالات إطلاق صواريخ إلى أمداء بعيدة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم قصف أكثر من مائة هدف في قطاع غزة. وبحسبه، فقد تم قصف عشرة مواقع عسكرية لحركة حماس على طول قطاع غزة، بينها "مواقع إنتاج، ومواقع أخرى لتعزيز قوة حركة حماس، ووسائل قتالية متطورة، وقدرات خاصة".

كما جاء أنه بين المواقع التي استهدفتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال "مقرات قيادية وعسكرية ومواقع تدريب ومواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية وأنفاق، وذلك في جباليا وشمال مدينة غزة، وشمالي ووسط القطاع، ودير البلح، ومواقع إنتاج أخرى ذات صلة بإقامة الأنفاق تحت الأرض".

يشار في هذا السياق إلى سقوط ثلاثة شهداء في قطاع غزة، بينهم امرأة حاول وطفلتها في وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد امرأة حامل (23 عاما) وطفلتها التي لم تتجاوز عاما ونصف العام من العمر. كما أصيب زوجها بإصابات ما بين متوسطة وحتى خطيرة.