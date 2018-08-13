  2. إسرائيليات
  3. أخبار

ليبرمان: المواجهة مع غزة مسألة وقت

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 13:18

ليبرمان: المواجهة مع غزة مسألة وقت
رئيس هيئة الأركان عمليات الجيش قبالة غزة (الجيش)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن السؤال الذي ينبغي أن يطرح ليس إن كان هناك حرب في قطاع غزة، ولكن السؤال متى ستقع هذه الحرب.

تصريحات ليبرمان وردت خلال جولة تفقدية قام بها، اليوم الإثنين، إلى "فرقة غزة"، برفقة رئيس هيئة الأركان، غادي آيزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية، هرتسي هليفي، وقائد "فرقة غزة" العميد يهودا فوكس، وممثل عن جهاز الأمن العام "الشاباك".

وقال ليبرمان خلال جلسة التقييم: "مسألة الجولة المقبلة لا مفر منها ..ولكن متى؟؛ أنا متأكد أننا سنفعل ما هو مطلوب القيام به مهما تطلب الأمر، نحن ندير معركه ولا نلتفت لعناوين الصحف والأخبار".

وأضاف: "الجيش يعتمد سياسة أمنية مسؤولة ومستقلة، فمنذ بدء الأحداث في آذار/مارس الماضي، قتلنا 168 عنصرا من حماس وجرحنا أكثر من 4 آلاف، ودمرنا عشرات البنى التحتية التي تستخدم بالإرهاب".

وتطرق ليبرمان إلى الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم، برفقة رئيس الأركان إلى الجبهة الشمالية، وتم خلالها معاينة التدريبات التي تجريها فرقة المدرعات بالجيش بالجولان المحتل.

وأثنى على ما اعتبره جهوزية الجيش ومعنويات الجنود والمستوى المهني للجيش خلال فترة ولايته، لافتا إقغلى أن وحدة المدرعات بالجيش بمثابة القوة "القاتلة" وتعي جديا كيفية الدفاع عن الحدود ومواجهة أي سيناريو، على حد قوله.

ويوم الخميس الماضي عاد الهدوء إلى الحدود مع قطاع غزة بعد موجة من التصعيد، حيث تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية وأممية، علما أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) أوصى الجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد لي طارئ، واستهداف كل من يحاول إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة صوب "غلاف غزة".

 


#ليبرمان
#آيزنكوت
#الجبهة الجنوبية
#حرب
#مواجهة عسكرية
#قطاع غزة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كحلون لا يستبعد حل الكنيست مع بدء الدورة الشتوية
كحلون لا يستبعد حل الكنيست مع بدء الدورة الشتوية

2018-08-13

التماس للعليا لإلغاء القيود على نقل البضائع لغزة
التماس للعليا لإلغاء القيود على نقل البضائع لغزة

2018-08-13

لدواع أمنية: إسرائيل طالبت إدارة ترامب بعدم تقليص ميزانية "أونروا" بغزة
لدواع أمنية: إسرائيل طالبت إدارة ترامب بعدم تقليص ميزانية "أونروا" بغزة

2018-08-13

الأكثر قراءة

ليلة دامية: مقتل رجل أعمال في باقة الغربية

ليلة دامية: مقتل رجل أعمال في باقة الغربية

2018-08-12
بظروفٍ غامضة: وفاة أحمد أبو حمادة (الزّعبور) واتّهاماتٌ مُوجّهَة للسلطة

بظروفٍ غامضة: وفاة أحمد أبو حمادة (الزّعبور) واتّهاماتٌ مُوجّهَة للسلطة

2018-08-12
تحقيق: أطفال عائلة البكر استشهدوا بصاروخي طائرة مسيرة

تحقيق: أطفال عائلة البكر استشهدوا بصاروخي طائرة مسيرة

2018-08-12

"هآرتس": الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحضّر لاغتيال قادة في حماس

2018-08-12
النقب: مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

النقب: مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

2018-08-12