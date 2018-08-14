فتح مشروط لمعبر كرم أبو سالم صباح الأربعاء

عقد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، جلسة "تقييم للوضع" مع رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، وعدد من كبار المسؤولين.

وتقرر خلال الجلسة فتح معبر كرم أبو سالم في التاسعة من صباح غد، الثلاثاء، في حال "استمر الهدوء على حدود قطاع غزة حتى صباح الغد". كما تقرر إعادة توسيع حيز الصيد إلى مسافة 9 أميال.

يشار إلى أنه في أعقاب التصعيد الذي حصل الأسبوع الماضي، والذي أطلق فيها نحو 200 صاروخ وقذيفة من قطاع غزة، واستهدف الاحتلال الإسرائيلي نحو 150 موقعا في القطاع، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصر ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

ونفت إسرائيل من جهتها صحة الاتفاق، وأكد مكتب رئيس الحكومة أن إسرائيل لم تتعهد بوقف إطلاق النار.

وكان ليبرمان قد أجرى جولة في محيط قطاع غزة، وقال إن السؤال بشأن الحرب القادمة ضد القطاع ليس "هل" وإنما "متى".