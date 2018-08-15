فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، معبر كرم أبو سالم وسمحت بإدخال شاحنات البضائع إلى قطاع غزة المحاصر، كما تم البدء في توسعة مساحة الصيد ببحر غزة.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، توصل حماس وإسرائيل إلى تسوية تضمن وقف إطلاق النار واتفاق "تهدئة" برعاية مصرية.

وبناء على قرار وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان بالجيش، غادي آيزنكوت، تقرر فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وتوسيع منطقة الصيد البحري إلى 9 أميال بحرية، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وصرح ليبرمان بأن الوضع بالميدان سيتحدد بموجب التطورات، لافتا إلى أنه بحال تم تثبيت وقف إطلاق النار ستكون هناك المزيد من التسهيلات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت في 10 تموز/يوليو الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال البضائع لغزة أو توريد أي بضائع من القطاع، كما قررن منع إدخال الغاز والمحروقات والوقود وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 3 أميال.

إلى ذلك، قال مسؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، إن سلطات الاحتلال قررت زيادة مساحة الصيد لمسافة 9 ميل أميال من وادي غزة وحتى الحدود البحرية مع مصر جنوب القطاع، أما المنطقة الواقعة من وادي غزة وحتى الحدود البحرية شمالا تقرر توسعتها حتى 6 أميال.

وسبق الإجراءات الإسرائيلية، جلسة تقييم جمعت ليبرمان وآيزنكوت بمسؤولين بالجيش والأجهزة الأمنية، وتقرر خلالها فتح المعبر وتوسيع مساحة الصيد بحال استمر الهدوء، كما ستبحث رزمة من التسهيلات الإضافية بحال توقف إطلاق النار بشكل تام.