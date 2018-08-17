التحقيق مستمر رغم ترجيح مصرع المستوطنة نتيحة حادث

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إن الفحوصات الأولية للجيش والشاباك تشير إلى أن دهس المستوطنة قرب البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" ترجح باحتمالية عالية أن يكون حادثا.

وبحسب المتحدث باسم الجيش فإنه لم يتم بعد نفي اتجاهات أخرى في التحقيق.

وكانت قد لقيت مستوطنة في الأربعينات من عمرها مصرعها بعد أن دهستها مركبة أجرة يقودها سائق فلسطينية قرب البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد".

وعلم أن السائق يبلغ من العمر 63 عاما، وهو من سكان إحدى قرى قلقيلية. وقد أكد أن الحديث عن حادث دهس وليس عملية دهس.

وتبين أن السائق فر من مكان الدهس، خشية تعرضه لأذى المستوطنين في المكان، وقام بتسليم نفسه لأجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال قد عززت قواتها في المنطقة، وباشرت عمليات التمشيط بحثا عن السائق. وبحسب مصادر في الجيش فإن الحادث لا يزال قيد التحقيق.