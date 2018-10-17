غزة: شهيد في قصف للاحتلال والفصائل تصف إطلاق القذيفتين بـ"غير المسؤول"

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، وذلك في أعقاب سقوط قذيفة صاروخية على مدينة بئر السبع أطلقت من القطاع. وأعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد مواطن في القصف الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة إن ناجي جمال الزعانين (25 عامًا) استشهد بقصف للاحتلال شمال قطاع غزة

وعقب سلسلة الغارات التي نفذها سلاح الجو التابع للاحتلال على مواقع وأهداف في قطاع غزة، دوت صافرات الإنذار مجددا في المستوطنات في "غلاف غزة"، لتنذر بإمكانية إطلاق قذيفة أو أكثر على جنوب البلاد.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش، فقد هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة أثناء محاولة لإطلاق قذائف على جنوب البلاد.

وتعقيبا على تطورات الأحداث، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة عن رفضها لما أسمته "كل المحاولات غير المسؤولة ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية".

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها: "نحيي الجهد المصري المبذول لتحقيق مطالب شعبنا ونرفض كل المحاولات غير المسؤولة التي تحاول حرف البوصلة ومنها إطلاق الصواريخ الليلة الماضية".

مكان سقوط الصاروخ في بئر السبع (الإنقاذ)

وتابعت الفصائل في بيانها: "نحن نتصدى لكل محاولات الاحتلال لحرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة عبر تثبيت قواعد اشتباكٍ رادعة معه".

وأضاف البيان: "نقف مع أبناء شعبنا في حراكهم الجماهيري ونؤكد جهوزيتنا للتصدي لاعتداءات الاحتلال، ونحن حين نقوم بذلك لا نختبئ خلف أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسئوليتها الوطنية، وستبقى بندقيتنا الدرع الحامي لشعبنا، وسيبقى سلاحنا مشرعا في وجه عدونا".

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي عن تعطيل الدراسة في جميع مدارس بئر السبع، وذلك في أعقاب سقوط القذيفة التي تسببت بأضرار بالغة لمنزل، فيما سقطت ثانية في البحر.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية "كان"، فإن، القذيفة الثانية التي أطلقت من غزة سقطت قبالة سواحل مركز البلاد، ويرجح أنه سقط قبالة شواطى إحدى مدن المركز.

وسمع في ساعات الصباح دوي انفجارات في قطاع غزة، حيث أفادات وسائل إعلام بالقطاع عن قيام سلاح الجو للاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات جنوبي غربي مدينة غزة.

وأوقعت الغارات 10 إصابات في قصف موقع للأمن الوطني في رفح جنوب القطاع، منها 4 إصابات حرجة في موقع الأمن، و6 إصابات لطلاب المدارس غرب دير البلح وسط القطاع.

واستهدفت الغارات التي شنها سلاح الجو الإسرائيل عددا من مواقع الفصائل في قطاع غزة وهي: موقع أبو جراد التابع للمقاومة، وموقع صلاح الدين، وموقع البحرية شمال القطاع، وأرضا زراعية في منطقة الزنة شرق خانيونس، والميناء الجديد غرب مدينة خانيونس، وموقع أبو عطايا غرب مدينة رفح وموقع التل التابع للمقاومة غرب مدينة دير البلح.

كما بلغ عن تمركز آليتين عسكريتين من نوع "ميركافاه" و "سدوريت" بالقرب من بوابة النمر، بسبب فتح ثغرة بها في ساعات الليل من قبل وحدات "الإرباك الليلي".

ونشرت قيادة الجبهة الداخلية تعليماتها الجديدة بخصوص تطور الاحداث قرب قطاع غزة، حيث أمرت قيادة الجبهة الداخلية سكان منطقة "غلاف غزة" بالامتناع عن التجمع أكثر من 300 شخص في منطقة مفتوحة و500 شخص في منطقة مغلقة.

وأفادت إذاعة "الجيش"، أنه بعد إطلاق القذيفتيين من غزة ، قرر رئيس الأركان غادي آيزنكوت، قطع زيارته إلى نيويورك والعودة إلى البلاد، فيما تقرر عقد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت).

كما أغلق جيش الاحتلال المعابر البرية وعاد لتقليص مساحة الصيد في بحر غزة، وكتب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، على "توتير": "تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم وحاجز بيت حانون وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 3 أميال بحرية فقط عقب إطلاق الصواريخ من غزة".