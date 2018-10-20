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إصابتان بقصف طائرة مسيرة مجموعة مواطنين بغزة

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 16:41

إصابتان بقصف طائرة مسيرة مجموعة مواطنين بغزة
الدراجة النارية بعد استهدافها بصاروخ (نشطاء)
عرب ٤٨

قصفت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عصر اليوم السبت، مجموعة من المواطنين تواجدوا عند السياج الأمني في منطقة رفح، فيما أطلقت صاروخا صوب دراجة نارية في المنطقة أسفرت عن إصابتين.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد أغارت طائرة عسكرية على مجموعة من الشبان قامت بإطلاق بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي بـ"غلاف غزة".

وبحسب شهود عيان، فإن طائرة استطلاع لجيش الاحتلال استهدفت مجموعة من الشبان جنوب القطاع، فيما أطلقت صاروخا على دراجة نارية قرب منطقة صوفا بين خانيونس ورفح، وأسفر القصف عن إصابة شابين بجروح وصفت بالمتوسطة.

وفي إطار ملاحقة بحرية الاحتلال للصيادين في قطاع غزة، أفرجت قوات الاحتلال بعد ظهر، عن الصيادين كريم ومحمد وحيد أبو حسان، بعد اعتقالهما فجر اليوم، بذريعة تجاوزهما المنطقة المسموحة للصيد في بحر بيت لاهيا شمال القطاع، فيما احتجزت قوات الاحتلال مركبة الصيادين.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الاحتلال
#طائرة مسيرة
#قطاع غزة
#قصف

من عرب 48

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